Tuấn Ngọc khóc nức nở khi đội anh đăng quang The voice 2019

Trải qua hành trình dài Giọng hát Việt mùa 6, tốp 5 thí sinh xuất sắc nhất đã chứng tỏ được tài năng, bản lĩnh cũng như sự tiến bộ khi từng bước chinh phục khán giả qua các vòng thi. Trong đêm thi quyết định, Hoàng Đức Thịnh, Lâm Bảo Ngọc, Layla, Bích Tuyết và Dominix đã lần lượt mang đến hai tiết mục là một ca khúc solo và một bài hát kết hợp cùng ca sĩ khách mời.

Màn trình diễn đầu tiên cũng là tiết mục được các fan chờ đợi suốt mùa giải chính là sự kết hợp lần đầu tiên của bộ tứ huấn luyện viên quyền lực Tuấn Ngọc - Thanh Hà - Tuấn Hưng - Hồ Hoài Anh với ca khúc Và con tim đã vui trở lại. Mỗi chất giọng một màu sắc nhưng phần hòa giọng của bốn “người thầy” tận tâm của Giọng hát Việt mùa 6 vẫn khiến khán giả vỡ òa vì quá đỗi đẳng cấp và đầy cảm xúc.

Ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân của đội HLV Tuấn Hưng, Lâm Bảo Ngọc hoàn toàn chinh phục khán giả khi thể hiện ca khúc Writing on the wall của Sam Smith. Giọng hát nội lực thiên bẩm cùng kỹ thuật xử lý như một Diva của Lâm Bảo Ngọc chưa bao giờ khiến các fan thất vọng. Học trò Tuấn Hưng còn khiến khán giả choáng ngợp với màn treo người trên không trung ngoạn mục nhưng vẫn giữ được giọng hát vững vàng, hoàn hảo.

Thí sinh cuối cùng thể hiện phần thi trình diễn solo là chiến binh của đội HLV Thanh Hà, Trần Lê Bích Tuyết. Nhân tố được mệnh danh là nữ hoàng trình diễn của The voice 2019 dự thi với bài hát do chính cô nàng viết cùng Dư Quốc Vương mang tên Hỡi thế gian tình là gì? Giọng hát ma mị, bay bổng cùng phần dàn dựng vũ đạo công phu, đẹp mắt một lần nữa chứng tỏ Bích Tuyết hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng.

Chiến binh đội HLV Hồ Hoài Anh, Layla khiến khán giả choáng ngợp khi thể hiện hai ca khúc nổi tiếng Ave Maria, Take me to the church cùng nữ ca sĩ opera, Phạm Khánh Ngọc . Liên tiếp chuyển giữa sự du dương, bay bổng và những câu hát khoe giọng mạnh mẽ, Layla vẫn hoàn toàn nhập tâm và mang đến phần thi xứng đáng giành điểm tuyệt đối.