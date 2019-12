Vũ Cát Tường miệt mài tập luyện cho concert mang tên Inner me

Clip Vũ Cát Tường tích cực tập luyện cho concert Inner me

Concert Inner me của Vũ Cát Tường sẽ chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. Để có được những tiết mục chỉn chu nhất, Vũ Cát Tường hiện đang tích cực tập luyện cùng vũ đoàn.

Vốn là người cầu toàn trong công việc, nữ ca sĩ bàn bạc, trao đổi với mọi người thật kỹ lưỡng từ những chi tiết nhỏ nhất cho đến cách dàn dựng sao cho thật chỉn chu, đẹp mắt nhưng cũng đầy tính nghệ thuật.





Mặc dù lịch trình tập luyện dày đặc và vẫn còn bị chấn thương ở chân nhưng Vũ Cát Tường luôn giữ thần thái vui tươi, nữ ca sĩ thỉnh thoảng còn pha trò để giảm bớt không khí căng thẳng của buổi tập luyện.

Tuy nhiên, fan cũng rất lo lắng khi thấy thần tượng bước đi khập khiễng trong đoạn clip hậu trường tập luyện và mong nữ ca sĩ sớm bình phục. Nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ FM, Vũ Cát Tường cũng trấn an fan rằng cô vẫn ổn.





Vũ Cát Tường chia sẻ rằng những ngày qua, Tường tích cực tập luyện cùng vũ đoàn và cùng ekip hoàn tất những khâu cuối cùng cho concert Inner Me.

Tường từng nói rằng, mỗi concert sẽ là một câu chuyện riêng không trùng lập với bất kỳ concert nào trước đó nên với Inner Me lần này, hi vọng khán giả của Tường sẽ có một đêm mãn nhãn mãn nhĩ với những gì Tường mang lại.

Với concert Inner me, bên cạnh những bản hit gắn liền với tên tuổi của mình, Vũ Cát Tường sẽ lần đầu tiên trình diễn live 8 ca khúc trong album vừa ra mắt vào cuối tháng 11 vừa rồi với sự hỗ trợ từ ban nhạc Potato, trong số đó sẽ có một tiết mục kết hợp cùng khách mời đặc biệt chưa được tiết lộ cụ thể.

Những ca khúc này được chọn ra từ 20 sáng tác mà Vũ Cát Tường được producer Michael Choi yêu cầu viết trong 2 tháng.





Đặc biệt hơn, khán giả sẽ lần đầu tiên nghe Vũ Cát Tường hát tiếng Anh live 100% ba ca khúc The Old You, Yours và Ticket For Two. Từng là sinh viên Đại học Quốc tế, cover nhiều ca khúc nước ngoài... nhưng Vũ Cát Tường không ngừng trau dồi khả năng ngoại ngữ của mình.

Nhờ sự kiên trì và nỗ lực, sau rất nhiều lần bị từ chối vì hát tiếng Anh chưa chuẩn, Vũ Cát Tường cũng thuyết phục được producer Michael Choi để sang Mỹ thực hiện album. Do đó, nhiều người không khỏi tò mò liệu khả năng phát âm của cô có đủ sức chinh phục những khán giả khó tính?





Ngoài ra, “fan ca” Forever mine, ca khúc từng được nữ ca sĩ trình diễn trước đây nhưng chỉ dừng lại ở bản demo, thì sẽ xuất hiện trong concert Inner me với diện mạo hoàn chỉnh nhất.

Được tiết lộ là có sự đầu tư hoành tráng hơn cả ba concert trước, sân khấu concert Inner me sẽ có 4 mặt, được dựng lên từ những tấm gương vô cực kết hợp với hiệu ứng LED, laser… sàn sân khấu cũng là màn hình LED để Vũ Cát Tường tương tác, tạo nên hiệu ứng thị giác lúc ảo, lúc thật cho người xem.

Tổng đạo diễn Nguyễn Hữu Thanh cho biết, Vũ Cát Tường sẽ xuất hiện cùng một chú báo với chiều cao 4 m, dài 6 m đầy ấn tượng trên sân khấu nhưng bên cạnh đó, kim tự tháp, xe hơi… cũng sẽ xuất hiện cùng nữ ca sĩ trong concert một cách ấn tượng.





Ekip thực hiện cũng tiết lộ về hình ảnh 3D về sân khấu cực hoành tráng lần này. Có thể thấy, sân khấu sẽ tận dụng tối đa về công nghệ và tương tác hình ảnh trong từng tiết mục mà Vũ Cát Tường thể hiện gửi đến khán giả. Chỉ với những tiết lộ này, fan đã đứng ngồi không yên và hồi hộp chờ đợi đến ngày diễn ra concert.

Concert Inner me diễn ra vào lúc 19h ngày 15-12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM và tất cả khán giả tham gia đều sẽ nhận được phần quà bí mật từ Vũ Cát Tường.

Trước đó, vào lúc 13h, buổi "meet and greet" dành cho những fan sở hữu hạng vé Inner me sẽ diễn ra và đây là những khán giả đầu tiên được nhìn thấy sân khấu 4 mặt cũng như trò chuyện, giao lưu với nữ ca sĩ.