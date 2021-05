Mặc dù là phần thứ 8 của The Conjuring, phần phim mới nhất The Conjuring: Ma Xui Quỷ Khiến mới là phim thứ 3 của thương hiệu The Conjuring, sau hai phần phim ra mắt năm 2013 và 2016 từng làm mưa làm gió khắp các phòng vé.

Những thương hiệu khác cùng trong vũ trụ kinh dị này là Annabelle, The Nun và tựa phim lẻ The Curse of La Llorona.



Hình ảnh trong phim The Conjuring phần tiếp theo. Ảnh: PHP

Cũng dựa trên một vụ án có thật được ghi lại trong hồ sơ của hai nhà ngoại cảm nổi tiếng Ed và Lorraine Warren, song không đi theo phong cách nhà ma ám, lần này The Conjuring sẽ khai thác một trong những vụ án kinh điển trong lịch sử tòa án Mỹ.

Đó là vụ giết người của Arne Johnson, kẻ sát nhân đầu tiên chính thức bị buộc tội trước tòa trong suốt 193 năm lịch sử của thị trấn Brookfield. Thế nhưng, điều thực sự khiến vụ án này trở thành một trong những án nổi tiếng nhất nước Mỹ, là việc lần đầu tiên trong lịch sử, quỷ ám là luận điệu được đưa ra để biện hộ cho phạm nhân.



Hình ảnh trong phim.

Hãng Warner Bros. và New Line Cinema đã trình làng trailer chính thức của The Conjuring: Ma xui quỷ khiến.

Đoạn trailer có sự góp mặt của các nhân vật liên quan trong vụ án Arne Johnson, bao gồm Arne (Ruairi O’Connor thủ vai), cô bạn gái Debbie Glatzel (Sarah Catherine Hook thủ vai)...



Hình ảnh đoạn đầu trailer.

Đoạn trailer mở đầu với hình ảnh Arne lang thang trên đường, tay và quần áo dính đầy máu sau khi ra tay sát hại Alan Bono, một quản lý cũi nhốt động vật có mối quan hệ thân thiết với Arne.

Kẻ sát nhân mang bộ dạng thất thần, gương mặt hoảng loạn cùng giọng nói run rẩy sau khi bị viên cảnh sát tra hỏi: “Tôi nghĩ mình đã khiến ai đó bị thương”. Dường như Arne đang không trong tình trạng tỉnh táo sau khi gây ra tội ác tày trời.

Sau đó, các thông tin về vụ án của Arne được đề cập, như việc hắn đã không bị buộc tội giết người vì lý do quỷ ám.

Trên thực tế, trong vụ xét xử năm 1981, Arne bị buộc tội ngộ sát và chỉ bị kết án 10 năm, tuy nhiên sau 5 năm cải tạo tốt trong tù, Arne đã được hưởng khoan hồng và thả tự do.





Trong công cuộc giúp đỡ gia đình Gratzel chống lại những thế lực đang giày vò họ, vợ chồng Warren đã gặp không ít sự kiện nguy hiểm.

Từ đoạn trailer, có thể thấy cả hai người, nhưng đặc biệt là Lorraine, liên tục bị truy đuổi bởi ác quỷ.

Hai phân đoạn khi Lorraine Warren ở trong rừng giữa đêm tối hay bị kéo chân ngay tại vách đá có thể coi là những điểm nhấn đặc sắc nhất trong đoạn trailer.





The Conjuring: Ma xui quỷ khiến sẽ được chỉ đạo sản xuất bởi phù thủy châu Á James Wan và Peter Safran người đã cùng ông tạo nên vũ trụ điện ảnh kinh dị đắt giá nhất thế giới.

Phim do Michael Chaves đạo diễn, ông là người đứng sau Mẹ ma than khóc La Llorona, dựa trên kịch bản do đích thân James Wan và David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2, Aquaman) chấp bút.

The Conjuring: Ma xui quỷ khiến dự kiến khởi chiếu 4-6 trên toàn quốc. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên thời gian khởi chiếu đành hoãn lại.