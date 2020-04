Xem miễn phí 10 symphony của Mahler từ dàn nhạc New York

Những chương trình không thể bỏ qua trong Mahler’s New York - Symphony No.1 đã được phát vào ngày 16-4, với phiên bản thu trực tiếp buổi diễn tại Lincoln Center do nhạc trưởng Lorin Maazel chỉ huy. Đây là chương trình mở màn Mahler’s New York, khán giả có thể xem lại trên trang mạng lẫn Facebook, YouTube… của New York Philharmonic. - Vào 6 giờ 30 phút sáng ngày 21-4 (giờ Việt Nam) sẽ là buổi phát trực tiếp tác phẩm Kindertotenlieder (Cái chết của những đứa trẻ) với phần chỉ huy của nhạc trưởng Alan Gilbert và giọng nam trung (baritone) Thomas Hampson. Đây là bản ghi hình trong buổi trình diễn kỷ niệm 100 năm ngày mất Mahler của NY Phil vào năm 2011. - Vào 6 giờ 30 phút sáng ngày 24-4 (giờ Việt Nam) sẽ là chương trình Mahler Grooves với những lát cắt về cuộc đời Mahler ở Mỹ. - Vào 6 giờ 30 phút sáng ngày 1-5 giờ Việt Nam Mahler’s New York sẽ khép lại với Resurrection Symphony (Giao hưởng Phục sinh - Symphony No.2) của Mahler cùng phần chỉ huy của nhạc trưởng huyền thoại Leonard Bernstein. Chi tiết toàn bộ chương trình Mahler's New York bạn đọc có thể xem tại: https://nyphil.org/concerts-tickets/explore/series-and-festivals/mahlers-new-york