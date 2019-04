Xuất hiện chàng trai giảm 10kg để được hát Bolero

Tập 4 Thần tượng Bolero 2019 sẽ là tập phát sóng cuối cùng của vòng Tinh hoa, một vòng thi mà các huấn luyện viên phải cân não đưa ra chiến thuật chiêu mộ những thí sinh sáng giá nhất về đội.

Ba đội huấn luyện viên (HLV) Giao Linh - Đình Văn, Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc, Quang Lê - Tố My vừa phải quyết liệt hơn với những viên ngọc quý vừa phải khắt khe, kỹ tính hơn để không phải hối tiếc vì số lượng thí sinh trong mỗi team có giới hạn.

Đó chính là lý do cả HLV Ngọc Sơn cùng cặp đôi Quang Lê - Tố My đều phải đưa ra những nhận xét thẳng thắn trong loạt phần thi Tinh hoa cuối cùng.





Cùng nhận xét một thí sinh nhưng cặp đôi huấn luyện viên luôn nhường nhịn nhau Ngọc Sơn - Quang Lê lại có ý kiến hoàn toàn trái ngược. Nếu chủ nhân bản hit Cô hàng xóm quyết định cho viên ngọc thô một cơ hội để học hỏi dù chưa thể hiện rõ nét tố chất hát Bolero ngọt ngào thì “anh Ba” lại thẳng thắn nhận xét: “Tại sao tôi không bấm? sự chuẩn bị của em chưa được chu đáo. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Không thể nào thấy khuyết điểm mà vẫn khen em được”. Xem ra, áp lực lựa chọn thí sinh ở tập cuối vòng Tinh hoa đã khiến chiến thuật của các huấn luyện viên thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đội Giao Linh - Đình Văn.



Không chỉ có ý kiến trái chiều với đàn anh Ngọc Sơn, HLV Quang Lê còn ngỡ ngàng khi chính đồng đội Tố My cũng có quan điểm đối lập. Kết hợp ăn ý trong suốt ba tập vừa qua, lần đầu tiên Tố My thẳng thắn khuyên thí sinh mà Quang Lê yêu thích hãy chọn về team… Giao Linh - Đình Văn: “Dù My rất thích giọng hát điêu luyện trong cách luyến láy, nhả chữ của bạn nhưng My vẫn nghĩ bạn nên về đội của mẹ Giao Linh. Có điều gì đó khiến My cảm thấy rất phù hợp“.





Khi Tố My nói “Anh đừng giận em nhé“, HLV Quang Lê bất ngờ “lạnh nhạt”: “Anh sẽ ngồi yên, muốn chọn ai thì chọn“. Liệu thí sinh nào đã khiến cặp đôi “Lê - My” mâu thuẫn ý kiến? Lục đục nội bộ lần này có phải đang tạo thuận lợi cho hai đội còn lại chiêu mộ được những thí sinh sáng giá? Tất cả sẽ có câu trả lời trong tập 4 vòng Tinh hoa.





Đặc biệt trong tập 4 này xuất hiện một chàng trai có ngoại hình thu hút đã khiến mọi người bất ngờ khi chàng trai này chia sẻ việc mình phải giảm 10kg để được đứng trên sân khấu, điều này khiến Quang Lê vô cùng bất ngờ la lớn "Trời ơi, tôi không còn muốn đứng đây nữa", HLV Ngọc Sơn liền nhắn nhủ đến Quang Lê "cuộc đời ngắn lắm không có thời gian ăn làm sao có thời gian giảm cân" đã khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Chàng trai giảm 10kg để được hát Bolero.



Thần tượng Bolero 2019 tập 4 sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay (25-4) trên kênh VTV3.