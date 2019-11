Xuất hiện trailer 'Vùng đất linh hồn Soul' phiên bản Disney

Không phải về gia đình siêu nhân, người máy biết yêu hay thế giới đồ chơi, trong chuyến phiêu lưu lần này trong Soul, nhà Pixar sẽ đưa bạn đến với cõi hư vô của những linh hồn của loài người.

Bộ phim được thực hiện bởi bàn tay của thầy phù thuỷ Pete Docter (Monster Inc, Up, Inside Out), với sự góp mặt của hai ngôi sao đình đám Hollywood Jamie Foxx và Tina Fey.