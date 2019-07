Xôn xao Trương Thế Vinh đòi tiền vì bị xài hình không xin phép

Tối 24-7, diễn viên Trương Thế Vinh đã lên facebook của mình tố cáo một nhãn hiệu đã lấy hình ảnh anh đang mặc một chiếc áo của nhãn hàng đó để quảng cáo bán hàng mà không xin phép mình.

Trương Thế Vinh viết: “Brand này cũng khá có tiếng, vậy mà thích ăn chùa”… Anh đã nhắn tin yêu cầu nhãn hàng này bỏ hình ảnh của anh xuống và bồi thường thiệt hại với số tiền 25 triệu đồng cho năm ngày nhãn hàng sử dụng trái phép hình của anh.



Trương Thế Vinh tố cáo nhãn hàng và đòi bồi thường 25 triệu đồng

Nhãn hàng này đã tháo hình ảnh của Trương Thế Vinh xuống nhưng cho rằng mình không sai vì lấy hình trên một trang báo mạng chứ không phải lấy hình trong facebook của anh nên không phải xin phép, và cũng không đồng ý trả tiền bồi thường.

Sự việc trên đang gây chú ý, được giới nghệ sĩ và khán giả tranh cãi. Bởi trước nay nghệ sĩ bị lấy hình quảng cáo trái phép trên mạng thường chỉ yêu cầu phải gỡ hình xuống, hầu như không thấy trường hợp đòi tiền bồi thường như Trương Thế Vinh. Sự tranh cãi còn nằm ở quan điểm nhãn hàng có quyền lấy hình đã đăng báo của Trương Thế Vinh để quảng cáo hay không? Trong khi nhiều gương mặt showbiz trẻ và một số người làm nghề thiết kế thời trang lại ủng hộ.

Nghệ sĩ ủng hộ nhãn hàng phạm luật vì quan hệ cá nhân, có quyền xài hình đã đăng báo?

Sau khi nhận câu trả lời của nhãn hàng nói trên, Trương Thế Vinh đã phẫn nộ đăng facebook lên án thái độ của nhãn hàng này.

Ngay lập tức, người đại diện cho nhãn hàng là một gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực thời trang cũng lên facebook đáp trả Trương Thế Vinh với lý lẽ:



Phía nhãn hàng đáp trả, không nhận lỗi.

Đại diện nhãn hàng này đáp trả rằng:

"...1. Khi các bạn celeb mặc đồ của các nhãn hàng hay của các nhà thiết kế mà do stylist mượn về cho các bạn đi dự event, lên tivi, đóng phim, chụp hình cho báo ...., thì đương nhiên sau khi hình ảnh của các bạn đã public khắp nơi, các nhãn hàng hay nhà thiết kế đó CÓ QUYỀN sử dụng hình ảnh của các bạn để làm truyền thông...

2. Nếu các bạn được tặng, hoặc tự mua đồ của nhãn hàng hoặc nhà thiết kế, và khi hình ảnh các bạn mặc trang phục đó tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, báo chí, TV hoặc public một cách công khai trên các trang cá nhân ... của các bạn, thì nhãn hàng CŨNG CÓ QUYỀN lấy hình ảnh của các bạn mang về instagram hay fanpage của họ repost và ghi rõ ràng các bạn đang mặc đồ của họ. Điều này tất cả các brand trên thế giới họ đều làm, và nó không vi phạm bất kỳ điều luật gì liên quan đến quảng cáo hay quyền tự do cá nhân bởi những tấm hình đó đã được public một cách công khai... ".

Lời đáp trả của đại diện nhãn hàng này được ca sĩ Cao Thái Sơn, ca sĩ Pha Lê, nhà thiết kế Văn Thành Công, nhà thiết kế Vũ Mạnh Cường, MC Tùng Leo, cùng nhiều người mẫu trẻ… vào comment ủng hộ. Một gương mặt chuyên mời người mẫu, hoa hậu, ca sĩ làm quảng cáo cũng đã comment: “Gặp anh là không tháo xuống ... chỉ thêm chữ nguồn : báo ???? Là xong. Muốn gì kêu báo kiện mình ha”…quê.9maAaĂ7L

Tuy nhiên, đã có những nghệ sĩ tên tuổi trong giới không muốn nêu tên cho quan điểm như sau khi bàn luận với người trong nghề: Những gương mặt showbiz ủng hộ người đại diện của nhãn hàng sử dụng hình Trương Thế Vinh không xin phép đều xuất phát từ mối quan hệ cá nhân, hoặc mối quan hệ công việc nhờ vả, mượn đồ. Các hãng đồ hiệu thế giới có thể lấy hình của nghệ sĩ mặc đồ của họ sau khi báo đăng để bình phẩm đẹp hay xấu chứ không lấy hình để quảng cáo. Muốn lấy hình nghệ sĩ quảng cáo phải xin phép và có hợp đồng có điều khoản thỏa thuận rõ ràng.

Khán giả ủng hộ, xài hình ảnh của người khác kinh doanh là phải xin phép và trả tiền

Về phía Trương Thế Vinh, cũng có một số nghệ sĩ lên tiếng ủng hộ anh như diễn viên Thanh Bình với comment: “Lợi dụng hình ảnh cũng như là cái người khác đã tạo dựng ra thì đó đã là vô đạo đức”.

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ cũng nói: “Gửi nhẹ stk qua cho shop đi”… Bên cạnh đó là đông đảo khán giả đã ủng hộ Trương Thế Vinh, lên án nhãn hàng nói trên và những gương mặt ủng hộ hành vi xài ảnh kinh doanh không xin phép.

Nickname Mii Mii viết: “Buồn cười. Tao bán đồ và kể cả tao muốn up hình khách fback thì tao cũng phải ib từng khách 1 để hỏi xem up đc hay ko nữa là. Ở đâu ra mặc đồ của mình thì mình được quyền up và không xin phép...".







Khán giả ủng hộ Trương Thế Vinh dẫn điều luật dân sự.

Nhiều người đã tra trên mạng về luật và dẫn ra điều 32 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được người đó đồng ý, việc sử dụng hình ảnh người khác để kinh doanh thương mại phải trả thù lao hay có thỏa thuận khác..

Riêng Trương Thế Vinh khẳng định: “Tôi không làm việc qua stylist và cũng chưa nhận một câu hỏi về việc dùng hình của tôi để đăng trên trang kinh doanh của Nhãn. Khi chưa có sự đồng ý của tôi thì quí vị không được sử dụng trên mọi hình thức. Còn khái niệm của Thế giới hay nội trong ngành thời trang thì Tôi không quan tâm, vì chưa có một cơ quan pháp lý nào công nhận. Cho nên đó chẳng qua là thói quen không có cơ sở. Bằng chứng là việc tháo gỡ hình ảnh của tôi trên trang cho thấy quí vị đã nhận mình sai”.