Giám đốc Sở TN&MT: Bỏ kế hoạch sử dụng đất hằng năm, lợi đôi đường!

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói về giá bồi thường khi thu hồi đất

Sáng 3-11, theo lịch trình, các đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tại buổi thảo luận, các ĐB đặc biệt quan tâm đến vấn đề thu hồi đất, nhất là đối với các dự án để phát triển kinh tế - xã hội.

Cần sự công bằng trong

xác định giá đất

Theo quy định hiện hành, có năm phương pháp để xác định giá đất cụ thể. Việc xác định giá đất cụ thể dùng để bồi thường cho dân khi Nhà nước thu hồi đất và để xác định nghĩa vụ tài chính cho doanh nghiệp.

Hiện nay, một số trường hợp được dùng nhiều phương pháp để tính giá đất cho một hồ sơ dự án. Tuy nhiên, nhiều khi kết quả xác định giữa các phương pháp lại cho ra kết quả chênh lệch khá lớn.

Có ý kiến cho rằng cứ làm hết năm phương pháp, cái nào cho ra giá cao nhất thì áp dụng để tránh thất thu ngân sách nhà nước. Nếu chúng ta dùng hết năm phương pháp xác định giá đất rồi chọn ra phương pháp có giá cao nhất thực hiện theo cách làm này thì có ý kiến thắc mắc: Khi Nhà nước bồi thường cho người dân thì có gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hay không? Và khi dùng giá cao nhất đó để xác định nghĩa vụ tài chính cho doanh nghiệp thì liệu có công bằng với họ?

Đó cũng chính là lý do khiến cho các hội đồng thẩm định giá đất TP bất an khi tham gia thẩm định giá đất cụ thể. Từ thực tiễn đó, bà Hạnh kiến nghị dự thảo luật cần quy định cụ thể hơn về việc xác định giá đất cụ thể để tạo hành lang pháp lý an toàn cho việc tổ chức thực hiện. Đồng thời tạo sự công bằng và bình đẳng cho các doanh nghiệp.

ĐB NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM