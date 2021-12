Cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak To Lead dành cho học sinh các trường THPT chuyên trên khắp cả nước được tổ chức lần đầu năm 2020 do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp với Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Speak to Lead 2020 đã thu hút sự tham gia của 19 trường THPT chuyên trên toàn quốc tranh tài hùng biện với nhiều chủ đề đa dạng như mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia, trao quyền cho thanh niên, bình đẳng giới, khoa học, công nghệ…