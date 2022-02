Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Bộ về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân. Theo kế hoạch này, công tác tuyển sinh vào các trường công an nhân dân năm 2022 có một số điểm mới cần lưu ý.



Cụ thể, Bộ Công an sẽ tiếp tục duy trì ba phương thức tuyển sinh. Đó là tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả bài thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức.

Bộ có tám trường công an tuyển sinh đại học chính quy gồm: Học viện Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Phòng cháy chữa cháy, Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Quốc tế.

Trong đó, căn cứ biên chế, nhu cầu sử dụng cán bộ, xác định chỉ tiêu tuyển sinh tuyển mới với đối tượng là công dân tốt nghiệp THPT (THPT) có nguyện vọng xét tuyển vào các học viện, trường công an theo từng trường, từng ngành, từng địa bàn phù hợp nhu cầu đào tạo, sử dụng năm 2022.

Trong ba phương thức tuyển sinh, đây là năm đầu tiên Bộ Công an sẽ tổ chức bài thi đánh giá tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới dành cho những thí sinh tốt nghiệp THPT có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường công an.

Cụ thể, theo Bộ Công an, bài thi đánh giá tuyển sinh bao gồm cả thi tự luận và trắc nghiệm.

Yêu cầu của bài thi là đánh giá được các năng lực cốt lõi để học tập ở bậc đại học của thí sinh, không vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục, văn hóa của Việt Nam, trong đó nội dung các câu hỏi để đánh giá trình độ văn hóa phải nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT.

Trong đó, phần trắc nghiệm bao gồm: Kiến thức về khoa học tự nhiên, kiến thức xã hội, ngoại ngữ phù hợp với tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân; tập trung kiểm tra kiến thức trong chương trình THPT hiện hành, độ khó cao hơn so với đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tăng khả năng phân loại thí sinh; phần tư duy logic tập trung kiểm tra các kỹ năng ghi nhớ, phán đoán, suy luận, đánh giá, nhận xét của thí sinh phù hợp với lĩnh vực công tác công an.

Phần tự luận: Thí sinh được lựa chọn một trong hai nội dung: Văn học, nghị luận xã hội hoặc giải toán.

Tổng thời gian làm bài 180 phút, trong đó phần trắc nghiệm 90 phút, phần tự luận 90 phút.

Phía Bộ cũng cho biết đề thi minh họa được công bố công khai theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời gian tổ chức thi là sau kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức. Các học viện, trường công an tổ chức thi theo lịch tuyển sinh chung của Bộ. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, việc tổ chức kỳ thi của Bộ Công an có thể ảnh hưởng đến công tác phòng dịch, căn cứ tình hình cụ thể, Bộ Công an sẽ quyết định tiếp tục tổ chức thi hoặc không tổ chức thi.

Về tổ chức xét tuyển, theo Bộ Công an, nếu kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn được tổ chức, điểm xét tuyển sẽ gồm 40% điểm thi tốt nghiệp THPT và 60% điểm từ kết quả bài thi đánh giá do học viện, trường đại học công an tổ chức.

Trường hợp do dịch bệnh, không tổ chức bài thi đánh giá tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới của Bộ Công an thì điểm xét tuyển được tính gồm 25% điểm từ kết quả học bạ THPT và 75% điểm từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm trên được quy về thang điểm phù hợp theo quy định của Bộ GD&ĐT, cộng với điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an

Trường hợp do dịch bệnh, không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, không tổ chức bài thi đánh giá tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới của Bộ Công an thì sử dụng kết quả học bạ THPT làm điểm xét tuyển tương tự như xét tuyển các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh xét tuyển trong năm 2021.

Phía Bộ Công an cũng thông tin với công tác sơ tuyển, các thí sinh sẽ được kiểm tra các tiêu chuẩn theo quy định về tuyển sinh vào lực lượng công an nhân dân. Căn cứ tài liệu, hồ sơ có liên quan của thí sinh, đơn vị sơ tuyển kiểm tra thông tin cá nhân, học lực, hạnh kiểm tại học bạ, phẩm chất đạo đức, quá trình công tác, kiểm tra sức khỏe, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị.