82 trường ĐH-CĐ sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM

(PLO)- Theo thống kê của Trường ĐH Quốc gia TP.HCM, hiện có 82 đơn vị giáo dục trong cả nước đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức để xét tuyển (10 đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM và 67 trường ĐH, 5 trường CĐ ngoài hệ thống).