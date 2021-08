Ngày 27-8, UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.

Theo kế hoạch, An Giang không tập trung học sinh trong thời gian tựu trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo đến phụ huynh và học sinh biên chế lớp, nội quy học sinh, thời khóa biểu, nắm tình hình học sinh bị ảnh hưởng dịch bệnh, điều kiện về học trực tuyến, tổ chức sinh hoạt lớp dưới hình thức trực tuyến. Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tiếp vào ngày 5-9. Học sinh toàn tỉnh tham dự Lễ tại nhà thông qua Chương trình Truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang.

Thời gian thực học đối với lớp 9 và lớp 12 là ngày 6-9 (học trực tuyến). Từ ngày 15-9, tùy theo tình hình dịch bệnh tại các huyện, thị, thành phố, tất cả các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục theo 3 phương án.

Phương án 1: trong điều kiện địa phương áp dụng Chỉ thị 16.

Cấp học mầm non tạm nghỉ học, nhà trường tổ chức xây dựng các công cụ hỗ trợ, kho tài liệu, học liệu dùng chung để truyền tải đến cha mẹ trẻ để cho trẻ tiếp cận. Giáo viên phụ trách nhóm, lớp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cha mẹ để tư vấn hỗ trợ chăm sóc, giáo dục cho trẻ tốt nhất, đảm bảo an toàn phòng dịch và thực hiện kế hoạch giáo dục hiệu quả. Quan tâm trẻ em thiệt thòi, trẻ em có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt. Xây dựng các phương án đảm bảo điều kiện để đón trẻ trở lại trường sau khi hết giãn cách xã hội.



Ảnh minh họa học trực tuyến. Ảnh: HD

Tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến hoàn toàn đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Chủ yếu trang bị kiến thức cốt lõi cho học sinh. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không thể tham gia học trực tuyến, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm chuyển giao nhiệm vụ học tập cho các em thông qua tin nhắn SMS, Vnedu,...hoặc gửi tài liệu photocopy đến các em.

Sau khi hết giãn cách, học sinh trở lại trường: nhà trường tiến hành bổ sung kiến thức, tổ chức phụ đạo cho học sinh còn hạn chế về điều kiện học trực tuyến.

Tạm dừng tất cả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường

Phương án 2: trong điều kiện địa phương áp dụng Chỉ thị 15 thì cấp mầm non vẫn thực hiện như phương án 1.

Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thì tổ chức kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến. Trong đó, chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại trường theo hình thức chia đôi lớp học (khoảng 20 học sinh/lớp) đối với lớp 9 và lớp 12 nhằm đảm bảo giãn cách và an toàn phòng chống dịch. Các khối lớp còn lại tổ chức dạy học trực tuyến hoàn toàn như nội dung như phương án 1.

Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển sang hình thức trực tuyến. Những trường hợp thật sự cần thiết, các cơ sở giáo dục có thể tổ chức trực tiếp khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý trực tiếp, nhưng phải hạn chế về quy mô (không quá 10 người), phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành

Phương án 3: trong điều kiện bình thườn mới (Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát hoặc học sinh đã được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19).

Các trường tổ chức dạy và học cho học sinh theo hình thức trực tiếp. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải thực hiện nghiêm giải pháp 5K và công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo. Sinh hoạt dưới cờ tổ chức tại lớp học, không tập trung dưới sân trường. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa được tổ chức nhưng hạn chế về quy mô và số lượng; phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.