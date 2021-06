An toàn và an tâm mới tổ chức thi Ngày 28-6, phát biểu tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết độ an toàn của các điểm thi hiện nay rất cao, các điểm thi trang bị đầy đủ nước sát khuẩn; có lực lượng công an, tình nguyện viên, dân quân tự vệ đảm bảo không ùn tắc, tập trung đông đúc tại điểm thi. Để phục vụ cho kỳ thi, TP.HCM đã huy động 12.402 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi tại 155 điểm thi trên toàn địa bàn. Mỗi quận, huyện có 1-3 điểm thi dự phòng và mỗi điểm thi có từ hai phòng dự trữ để xử lý các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt. Ông Hiếu cho biết yêu cầu của lãnh đạo TP là vừa an toàn mà an tâm thì mới tổ chức thi. Hiện nay, các cán bộ, giáo viên đã được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19. Đồng thời, hơn 15.000 cán bộ coi thi và nhân viên phục vụ thi cùng hơn 88.000 TS sẽ được xét nghiệm COVID-19... “Các TS sau khi được xét nghiệm thì phải thực hiện đầy đủ biện pháp 5K, đến điểm thi và ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác, không ra đường khi không có việc cần thiết để đến ngày thi có sức khỏe hoàn toàn khỏe mạnh” - ông Hiếu nói. Theo ông Hiếu, hiện TP cũng đang có các kịch bản tổ chức thi cân nhắc theo tình hình dịch, nếu dịch bệnh phức tạp sẽ có phương án thay thế.