Bên cạnh việc đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, minh bạch thì công tác đảm bảo an toàn sức khoẻ trong mùa dịch là rất quan trọng.

Ngày 29-6, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi của tỉnh Thái Nguyên.



Thái Nguyên là 1 trong 63 địa phương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 (diễn ra ngày 7,8-7) sắp tới.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên, kiêm Phó trưởng ban thường trực BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh này cho biết, tỉnh có 16.973 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 3.000 em là thí sinh tự do và thí sinh Giáo dục thường xuyên. Cả tỉnh có 33 điểm thi tại các huyện, thành phố, thị xã được thành lập.

Ngoài công tác tập huấn cán bộ, kiểm tra công tác in sao đề thi,… tỉnh Thái Nguyên đã có một số báo cáo liên quan đến dịch COVID-19 tại tỉnh nhà. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên hiện có 5 trường hợp F0, trong đó không có thí sinh nào của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tuy nhiên, có 11 học sinh lớp 12 đăng ký dự thi Kỳ thi này đang ở vùng phong toả hoặc chưa hết thời gian theo dõi sức khoẻ tại nhà và đang ở vùng có dịch, chưa về Thái Nguyên.

“Nếu có quyết định dỡ bỏ phong tỏa trước ngày 6-7 và không phát sinh ca nhiễm mới, chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức thi đợt 1 cho tất cả thí sinh theo nguyện vọng của các em”, Giám đốc Sở GDĐT Thái Nguyên nói.

Tỉnh Thái Nguyên sẽ căn cứ diễn biễn thực tế của dịch bệnh tại địa phương và có quyết định cụ thể về phương án tổ chức thi, trên tinh thần đảm bảo cao nhất là an toàn sức khoẻ cho mọi người tham gia cũng như an toàn Quy chế.

BCĐ thi tỉnh sắp xếp mỗi Điểm thi sẽ có 2 phòng cách ly tạm thời cho người nghi ngờ mắc COVID-19 để theo dõi y tế, thực hiện cách ly theo quy định; 01 phòng trực y tế đảm bảo đủ phương tiện phòng dịch.

Kiểm tra thực tế tại một số Điểm thi, đoàn kiểm tra đã có những lưu ý cụ thể với lãnh đạo Điểm thi cũng như BCĐ Kỳ thi của tỉnh về một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến bố trí phòng thi, phòng chờ, camera giám sát, tủ chứa đề và bài thi… còn cần hoàn thiện.

BCĐ cấp tỉnh phải nhanh chóng tổ chức kiểm tra, rà soát tất cả các Điểm thi để kịp thời khắc phục những khó khăn, thiếu sót trước khi Kỳ thi chính thức diễn ra.

Thứ trưởng lưu ý BCĐ thi tỉnh Thái Nguyên cũng như từng nhân sự tham gia tổ chức Kỳ thi phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm. Việc lựa chọn và phân công cán bộ tham gia vào các khâu của Kỳ thi cũng phải hết sức lưu ý bởi con người vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành bại của Kỳ thi.



Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm việc với BCĐ tỉnh Thái Nguyên

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, hiện nay chúng ta có công nghệ thông tin để quản lý; các phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng chấm thi đều có camera giám sát đảm bảo quét toàn bộ trong phòng nhưng quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người.

Trong đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt nhưng tất cả các lực lượng tham gia quy trình này đều phải có trách nhiệm. Cán cộ coi thi là người tiếp xúc đề thi, nếu không có tinh thần trách nhiệm, thậm chí nhận thức đơn giản hoặc nể nang đồng nghiệp là có thể có những hành vi sai trái, thậm chí vi phạm pháp luật.

Thứ trưởng đề nghị BCĐ cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị rà soát lại cán bộ tham gia làm thi để có những lựa chọn chính xác. Trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, chểnh mảng trong công việc phải thay thế ngay và đánh giá thi đua. Bên cạnh đó, những nhân sự làm tốt, nỗ lực, trách nhiệm cần được tuyên dương kịp thời để tạo động lực cho cán bộ và các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ khác, cũng như trong tổ chức Kỳ thi các năm sau.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại tỉnh Lạng Sơn. Thứ trưởng lưu ý tỉnh Lạng Sơn khi xây dựng kế hoạch phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn triển khai; rõ người, rõ việc, rõ về thời gian, rõ mục tiêu- hiệu quả, rõ trách nhiệm.

BCĐ của tỉnh và từng BCĐ cấp huyện phải lường trước các tình huống phát sinh và phương án giải quyết để khi sự cố xảy ra sẽ không bị lúng túng mà đưa ra quyết định sai. Những từ khoá quan trọng được Thứ trưởng nhấn mạnh và yêu cầu Lạng Sơn thực hiện tốt, đó là: an toàn; nghiêm túc; khách quan; chất lượng và tạo thuận lợi nhất cho thí sinh.