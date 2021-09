Ngày 17-9, UBND TP Cần Thơ đã có văn bản về việc lùi thời gian tựu trường, thời gian bắt đầu học kỳ I năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học gửi giám đốc các Sở GD&ĐT, Y tế và chủ tịch UBND quận, huyện.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP thống nhất lùi thời gian tựu trường, thời gian bắt đầu học kỳ I năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học cho đến khi có thông báo mới.



Học sinh mầm non ở Cần Thơ. Ảnh: NN

Chủ tịch UBND TP giao cho Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, chủ tịch UBND quận, huyện tham mưu UBND TP quyết định thời gian tựu trường, thời gian bắt đầu học kỳ I năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP trong thời gian tới.

Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học trước khi trẻ mầm non, học sinh tiểu học trở lại trường học.

Cạnh đó, Sở chủ trì, phối hợp với chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học hướng dẫn phụ huynh học sinh và học sinh triển khai các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục học sinh tại nhà, nhằm trang bị các kỹ năng cần thiết cho học sinh trước khi đến trường học.

Trước đó, trong tháng 8, UBND TP ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. Theo đó, thời gian dự kiến tựu trường của tiểu học và mầm non là ngày 15-9. Thời gian bắt đầu học kỳ I của mầm non và tiểu học là ngày 20-9-2021.

“Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, UBND TP có thể điều chỉnh thời điểm bắt đầu của học kỳ I sau ngày 20-9-2021 cho phù hợp với tình hình thực tế” – khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 nêu.