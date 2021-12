Theo đó, xét đề nghị của Sở GD&ĐT tại Tờ trình số 3535 ngày 3-12, UBND TP quyết định tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.

Từ ngày 13-12, chỉ thí điểm tổ chức học tập trực tiếp cho khối 9, khối 12 đối với các cơ sở giáo dục đủ điều kiện an toàn trong công tác phòng chống dịch và đã được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện, TP thủ thẩm định.

Sau thời gian thí điểm, giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận, huyện TP Thủ Đức xem xét, quyết định, mở rộng dần đối tượng học trực tiếp từ 3-1.

Trước đó, chiều 7-12, tại phiên thảo luận tổ kỳ họp HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nói, so với các năm trước thì năm nay các em học sinh lớp 1 có thiệt thòi là chưa được đến trường bao giờ.

Vì thế trong kế hoạch tham mưu cho UBND TP, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chọn 3 khối lớp 1, 9 và 12 thí điểm đi học trực tiếp.

Tuy nhiên, khi lấy ý kiến, khối lớp 9 và lớp 12 nhận được sự đồng thuận cao trong khi ở lớp 1, tỉ lệ lại rất thấp. Do đó, Sở GD&ĐT đã có kế hoạch trình UBND TP xem xét chưa cho học sinh lớp 5 tuổi và lớp 1 đi học trực tiếp trở lại như kế hoạch trước đó.

Trao đổi bên hành lang kỳ họp, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết định hướng của TP hiện nay là sẽ thí điểm đi học trực tiếp với lớp 9, lớp 12.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng cho biết qua khảo sát ý kiến về việc đi học lại của học sinh lớp 1, nhiều gia đình không đồng ý cho con đến trường. "Các gia đình thấy không yên tâm thì phải tôn trọng ý kiến phụ huynh, không cần gượng ép. Sáng nay tôi đã hội ý với các lãnh đạo TP và có ý kiến cần phải trì hoãn kế hoạch này, bởi không ai bắt buộc mình phải thực hiện. Mặc dù kế hoạch TP đưa ra là vậy nhưng tình hình đang diễn biến không như mong muốn thì nên trì hoãn. Tôi đã bàn với Chủ tịch Phan Văn Mãi. Nếu như phụ huynh không yên tâm thì TP phải trì hoãn kế hoạch lạị"- ông Nên nói.

Theo kế hoạch của UBND TP, từ ngày 13-12, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ đến trường học trực tiếp. Từ tuần thứ 2 sẽ là trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Riêng huyện Cần Giờ: Trường mầm non Thạnh An, Trường Tiểu học Thạnh An, Trường THCS – THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13-12-2021.

Việc dạy học trực tiếp được thí điểm trong 2 tuần, sau đó TP sẽ họp đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi quyết định mở rộng quy mô cho học sinh đến trường.