Sau thời gian dài phải học trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hôm nay, các trường trung học trên địa bàn huyện Củ Chi (TP.HCM) mới bắt đầu được tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối 7, 8, 10 và 11 theo chủ trương của UBND huyện.



Trường trung cấp nghề huyện Củ Chi cũng bắt đầu được đón học viên trở lại. Các trung tâm ngoài giờ, ngoại ngữ, tin học… cũng được đón học sinh trở lại nếu đáp ứng các điều kiện phòng dịch theo quy định.



Học sinh Trường THPT Quang Trung (huyện Củ Chi) trong ngày đầu đón học sinh trở lại học trực tiếp tại trường.

Theo chỉ đạo của UBND huyện Củ Chi, ngày sau khi học sinh được học trực tiếp trở lại, các cơ sở giáo dục cần tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ I tại lớp cho học sinh, thời gian từ ngày 10 đến 22-1.

Được biết, lịch học trực tiếp cho học sinh trên địa bàn huyện khá muộn so với kế hoạch chung của UBND TP.HCM. Nguyên nhân do tỉ lệ phụ huynh đồng thuận khá thấp và bày tỏ còn lo ngại về dịch bệnh khi khảo sát về việc cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Do đó, UBND huyện cần thêm thời gian để các cơ sở giáo dục thông tin, giải thích kỹ lưỡng đến phụ huynh, học sinh.

Cụ thể, trước đó, theo quyết định của UBND TP.HCM, học sinh lớp 9 và 12 trên toàn TP bắt đầu đi học từ ngày 13-12. Nhưng phải đến 1-2 tuần sau, một số trường THPT trên địa bàn huyện Củ Chi mới chỉ cho học sinh lớp 12 đến trường.

Và ngày 4-1-2022 vừa qua, khi toàn TP tiếp tục mở rộng dạy học trực tiếp cho học sinh khối 7, 8, 10 và 11 thì chỉ hai/bảy trường THPT ở Củ Chi cho học sinh khối 10, 11 và 12 đi học. Số trường còn lại mới bắt đầu đón học sinh khối 12 và khối 9 học trực tiếp.