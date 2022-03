Đang tổng hợp ý kiến về bình ổn giá mặt hàng

kit test COVID-19 Liên quan đến tình trạng giá bán lẻ kit xét nghiệm nhảy múa không kiểm soát trong những ngày qua, Bộ Y tế cho biết đang tổng hợp ý kiến từ các tỉnh, thành để lên danh mục vật tư y tế cần áp dụng các giải pháp bình ổn giá của Chính phủ. Trên cơ sở đó sẽ tiếp tục bàn với Bộ Tài chính để xem có giải pháp nào có thể can thiệp hiệu quả vào thị trường. Bộ Y tế cho hay nguyên nhân chính của việc tăng giá kit xét nghiệm lúc này là nhu cầu sử dụng tăng bất thường trên toàn cầu, khi nhiều nước đối mặt với chủng Omicron vốn gây lây nhiễm COVID-19 rất nhanh. Việc này cũng xảy ra ở Việt Nam, khi nhịp sống dần trở lại bình thường, khiến số ca F0 ghi nhận tăng liên tục nhiều ngày qua. Ngoài việc lấy ý kiến các địa phương để lên danh mục cụ thể các vật tư cần bình ổn giá, Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn về sử dụng kit test nhanh. Điều này sẽ khắc phục hiện tượng sử dụng không đúng, lạm dụng, dẫn tới tăng cầu không cần thiết với mặt hàng này. Về khả năng áp dụng các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, nguồn tin từ cả Bộ Tài chính và Bộ Y tế cho hay trong các thảo luận chuyên môn ở cấp vụ, không ít ý kiến băn khoăn về tính khả thi. Lý do là các biện pháp can thiệp của Chính phủ theo pháp luật để bình ổn giá thường chỉ phát huy hiệu quả với những mặt hàng có nhu cầu sử dụng tương đối ổn định, có thể dự báo và cung - cầu thị trường hài hòa. Kit xét nghiệm COVID-19 lại không như vậy vì có tính thời vụ cao, do dịch bệnh bất thường. Ngoài ra, các biện pháp bình ổn giá cần được ban hành theo quy trình luật định. Khi đi vào triển khai phải có sự phối hợp của nhiều lực lượng như y tế, tài chính, quản lý thị trường.Tất cả đều cần thời gian và sẽ có độ trễ. Đến lúc ấy, cung - cầu có khi đã trở lại bình thường, không còn căng thẳng về giá để phải bình ổn nữa. NGHĨA NHÂN - ĐẠI THANH