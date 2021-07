ĐH Quốc gia TP.HCM vừa thông báo quyết định tạm hoãn kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2.



Theo kế hoạch, kỳ thi này dự kiến tổ chức ngày 18-7 tại TP.HCM, An Giang, Khánh Hòa và TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ĐH Quốc gia TP.HCM quyết định lùi thời gian tổ chức kỳ thi đợt 2 so với kế hoạch đã công bố.

Theo đó, lịch thi đợt 2 sẽ được sắp xếp sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thời gian dự kiến sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 có hơn 29.000 thí sinh đăng ký thi. Trong đó, điểm thi tại TP.HCM có số thí sinh nhiều nhất với hơn 23.000 em, Nha Trang khoảng 2.900 em, Đà Nẵng khoảng 2.000 em và An Giang khoảng 1.000 em.

Kỳ thi đợt 1 đã diễn ra vào ngày 28-3 tại 7 địa phương: TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Bạc Liêu và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với hơn 68.000 thí sinh dự thi.

Kết quả, điểm trung bình dự thi là 688 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi là 1.103 điểm, thí sinh có điểm thi thấp nhất là 165 điểm (thang điểm 1.200), có 2.776 TS đạt trên 900 điểm.