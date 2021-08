Tại Khánh Hòa: Ngày 6-8, ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho hay sở đã gửi 15 thí sinh (TS) của tỉnh đến dự thi THPT năm 2021 (đợt 2) tại điểm thi Trường THCS-THPT Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Tỉnh Lâm Đồng đã tạo điều kiện cho các TS ở tại một trường học gần điểm thi, tổ chức nấu ăn cho TS.



Kiểm tra thân nhiệt thí sinh ở Phú Yên trước khi vào phòng thi. Ảnh: MINH KHÔI

Sở GD&ĐT Khánh Hòa đã thành lập đoàn do cán bộ sở trực tiếp đưa đi TS đi thi với sự tham gia của cán bộ quản lý hai trường học ở TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm. Đoàn còn có một bác sĩ ở BV Đa khoa TP Cam Ranh đi cùng để chăm sóc sức khỏe TS. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở của TS đều do Sở GD&ĐT Khánh Hòa chi trả.

Cũng theo ông Quỳnh, tỉnh Khánh Hòa có 738 TS được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021. Số TS này ở TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh- là những địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 nên không thể tổ chức thi.

Tại Bình Định: Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Đinh, cho biết tỉnh có 2.591 TS dự thi THPT năm 2021 (đợt 2) tại 5 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng ở thị xã Hoài Nhơn. Trong đó, 2.571 TS ở thị xã Hoài Nhơn không thi đợt 1 do dịch COVID-19, 13 thí sinh do Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai gửi thi và 7 thí sinh ở TP.HCM mắc kẹt tại Bình Định do dịch COVID-19.

Sở GD&ĐT Bình Định đã bố trí một phòng thi riêng cho 13 TS đến từ Gia Lai, một phòng thi riêng cho 7 TS đến từ TP.HCM, đồng thời phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn tổ chức nơi ăn ở cho số TS trên.

Cũng theo ông Tuấn, trong đợt này có 9 TS ở thị xã Hoài Nhơn đăng ký xét đặc cách theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong số TS dự thi, không có TS thuộc các trường hợp F0, F1, F2, đang cách ly hay trong khu phong tỏa. Toàn bộ TS dự thi, cán bộ, giáo viên làm công tác thi đều được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và đều có kết quả âm tính.



Hai thí sinh trong khu vực phong tỏa ở Phú Yên được bố trí phòng thi riêng. Ảnh: MINH KHÔI

Tại Phú Yên: Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên, cho biết tỉnh Phú Yên có 1.332 TS dự thi THPT năm 2021 (đợt 2). Trong đó, 924 TS đăng ký được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp, 408 TS dự thi tại hai điểm thi ở TP Tuy Hòa và một điểm thi ở huyện Tây Hòa.



Sở GD&ĐT Phú Yên phối hợp Sở Y tế đã tổ chức xét nghiệm PCR cho toàn bộ TS, cán bộ, giáo viên làm công tác thi, tất cả đều có kết quả âm tính COVID-19.

Trong số các TS ở Phú Yên, có 2 TS đang ở trong khu vực phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 được bố trí phòng thi riêng, cách biệt đối với các phòng thi khác. Giám thị coi thi phòng thi này phải mặc đồ bảo hộ trong suốt quá trình thi. 2 TS này được Sở GD&ĐT bố trí ăn ở riêng tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Phú Yên, được xe đưa đón đi lại.