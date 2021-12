Thầy Trần Đình Lý và sinh viên Nguyễn Kim Ngân thủ khoa đầu vào trường ĐH Nông Lâm 2021. Ảnh: NGUYỄN HÀ. Tham dự chương trình trao học bổng, xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh của các thủ khoa, thầy Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm đã bày tỏ mong muốn làm cầu nối hỗ trợ các sinh viên khó khăn tại buổi lễ. Chia sẻ với PLO, thầy Lý cho biết, khuôn viên ĐH Nông Lâm TP.HCM có một mô hình ký túc xá tên Cỏ May do trường ĐH Nông Lâm và Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May (Đồng Tháp) liên kết xây dựng. "Khi theo dõi chương trình tôi thực sự rất xúc động và nghĩ ngay đến doanh nghiệp Cỏ May với mô hình ký túc xá tại trường ĐH Nông Lâm. Kí túc xá Cỏ May hiện nay đang là mô hình đầu tiên và duy nhất tại Việt nam được doanh nghiệp tài trợ và bỏ ra hơn 40 tỉ để xây dựng cũng như phát triển. Hiện nay có 700 sinh viên đã được thụ hưởng chương trình này. Mỗi năm doanh nghiệp bỏ ra khoảng 15 tỉ để lo toàn bộ chi phí và học phí ăn ở học hành rèn luyện kỹ năng cho sinh viên. Trong tất cả các sinh viên thủ khoa có mặt tại chương trình thì chắc chắn rất xứng đáng có một vị trí tại gia đình Cỏ May. Tôi cũng vừa trao đổi với Giám đốc doanh nghiệp Cỏ May và sẽ cố gắng làm cầu nối tốt cho các em trong các đợt xét tuyển tiếp theo", thầy Trần Đình Lý bày tỏ.