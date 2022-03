Cụ thể, ngày 28-1 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ký phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trong đó có ba bộ sách: Tiếng Anh 3 Guess What!, Tiếng Anh 7 THiNK và Tiếng Anh 10 THiNK do NXB Đại học Cambridge, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội và Công ty Zenbooks thực hiện.



Bà Lê Thị Lệ Huyền - đại diện NXB ĐH Cambridge tại Việt Nam. Ảnh: BÌNH NGUYỄN

Ngày 3-3, Công ty sách Zenbooks cho biết thông tin trên. Công ty sách Zenbooks mới đây đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Nhà xuất bản Đại học Cambridge (Cambridge University Press) với vai trò đối tác chiến lược trong lĩnh vực xuất bản.

NXB Đại học Cambridge - Cambridge University Press (trực thuộc Đại Học Cambridge) đã có bề dày gần 500 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản, những dòng sách của NXB này đã tiếp cận hàng triệu người trên 100 quốc gia. Tại Việt Nam, NXB Đại học Cambridge tham gia làm sách giáo khoa cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành.

Đại diện NXB Cambridge tại Việt Nam, bà Lê Thị Lệ Huyền chia sẻ trong hơn 20 năm qua, các định hướng chiến lược và hoạt động của NXB Cambridge đã luôn được thay đổi, điều chỉnh và thích ứng để có thể bắt kịp với nhu cầu và định hướng phát triển giáo dục toàn diện và hội nhập toàn cầu tại Việt Nam.



Ba bộ sách do NXB Đại học Cambridge, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội và Công ty Zenbooks thực hiện. Ảnh: BÌNH NGUYỄN

Các sách giáo khoa kể trên được thay đổi, chỉnh sửa theo khung chương trình của Việt Nam, dành riêng cho học sinh Việt Nam theo tiêu chuẩn Cambridge và đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Ba bộ sách do NXB Đại học Cambridge, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội và Công ty Zenbooks thực hiện gồm: Tiếng Anh 3 Guess What!, Tiếng Anh 7 THiNK và Tiếng Anh 10 THiNK. Đặc biệt những bộ sách được thiết kế riêng biệt, với cách trình bày hấp dẫn, giúp học sinh Việt Nam học dễ nhớ, dễ thuộc, nâng cao năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Nói về bộ sách Tiếng Anh 7 THiNK, ThS. Cao Hồng Phát (giảng viên trường Đại học Sư phạm TP. HCM) đánh giá: “Bộ sách THiNK Cambridge có nguồn ngữ liệu phong phú được thiết kế riêng biệt cho nhóm học sinh trung học đến từ phía trường ĐH Cambridge.”.

Giảng viên Cấn Thị Chang Duyên (khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) nhận xét nội dung bộ sách tiếng Anh lớp 3 Guess What gồm các chủ đề, chủ điểm, kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng ngôn ngữ tương thích với nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Ngữ liệu có tính cá nhân hoá, giúp giáo viên và học sinh chủ động khai thác, hướng tới các kỳ thi chuẩn hóa theo chuẩn đầu ra dành cho học sinh cuối cấp tiểu học (do Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định) và các kỳ thi Cambridge dành cho học sinh tiểu học.