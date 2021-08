Với khả năng kết nối mạnh mẽ tới những trường đại học hàng đầu thế giới cùng sự hỗ trợ tài chính hào phóng, chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ du học nước ngoài của Tập đoàn Vingroup được các học viên gọi bằng cái tên “Người dẫn đường” đáng tin cậy.



Định hướng sinh viên học thẳng lên tiến sĩ

Hoàng Lê Diệu Hường, nữ sinh từng được nhiều người biết đến với danh xưng “bông hồng Đại học Bách Khoa Hà Nội” vừa chính thức được nhận học bổng tiến sĩ tại Trường Đại học California, San Diego (Hoa Kỳ).

Khi vào vòng phỏng vấn chương trình học bổng Khoa học công nghệ Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ du học nước ngoài của Tập đoàn Vingroup, cô nữ sinh thuộc Top sinh viên xuất sắc của Đại học Bách Khoa trình bày với hội đồng phỏng vấn những gì đã làm trong suốt 5 năm đại học, bao gồm cả những “công trình” với em “chỉ giống bài tập của thời sinh viên”.

Đơn cử như công trình Hường ấp ủ từ khi ngồi trên ghế nhà trường nhằm nâng cao chất lượng truyền phát video trên mạng. Suốt 1 năm nghiên cứu, Hường đã tìm ra cách “phân làn ưu tiên” chất lượng video theo khu vực quan sát của mắt người. Bài nghiên cứu đã được chấp nhận tại MMSP - một trong những hội thảo quốc tế nổi tiếng về xử lý tín hiệu và truyền thông. Sau kết quả này, Hường đã viết ra thuật toán giúp hạn chế sự “trồi sụt” chất lượng video trên mạng và một lần nữa được đưa vào kỷ yếu một hội thảo lớn khác.

Hoàng Lê Diệu Hường được nhiều trường đại học nổi tiếng thế giới trao tặng học bổng nghiên cứu sinh Tiến sĩ



Mọi thứ sau đó diễn ra nhanh chóng. Hường được hỗ trợ làm hồ sơ đăng ký vào những trường tốt nhất ở Hoa Kỳ và Úc. Thực lực của cô cử nhân Điện tử - Viễn thông cùng lời giới thiệu từ VinUni - trường Đại học tinh hoa có sự kết nối chặt chẽ với hàng loạt trường Đại học nổi tiếng thế giới- mang về niềm vui lớn. Đại học California - San Diego, Đại học Johns Hopkins, Đại học Texas - Austin (Hoa Kỳ), hay Đại học Công nghệ Sydney, Đại học Queensland (Úc) đều mở cánh cửa nghiên cứu sinh Tiến sĩ với Hường.

“Em chọn Đại học California, San Diego (Hoa Kỳ), một ngôi trường xếp thứ 33 trên thế giới theo bảng xếp hạng của Times Higher Education - một trong những bảng xếp hạng giáo dục có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Mọi khoản chi phí đều được học bổng của chương trình chi trả, việc của em chỉ là học thật tốt”, Hường nói.

Hường chia sẻ trước khi lên đường đi học, nếu không có “người dẫn đường” là những vị giáo sư với con mắt tinh tường và chương trình học bổng của Tập đoàn Vingroup, cô sẽ không thể nhận ra khả năng của mình có thể làm được gì để tạo ra một bước ngoặt lớn đến vậy.

Chắp cánh ước mơ “làm nên điều lớn lao cho người Việt”

Ở một nơi cách Diệu Hường hàng nghìn cây số, chàng du học sinh Nguyễn Đức An (sinh năm 1997) cũng nhắc tới “người dẫn đường” khi kể về con đường tới Đại học Oxford (Vương quốc Anh) làm Tiến sĩ của mình.

An đang có những ngày cuối cùng tại Đại học Nagoya (Nhật Bản) để lấy bằng Thạc sĩ trước khi lên đường tới Anh tham gia Chương trình Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Máy tính ở một trong những ngôi trường đáng mơ ước nhất thế giới.

Với sự đồng hành, trợ giúp của Chương trình Học bổng Vingroup, Nguyễn Đức An tự tin nộp đơn vào các trường đại học thuộc top đầu trên thế giới



Trong cuộc phỏng vấn học bổng Vingroup, hội đồng giáo sư xét duyệt đã hết sức ngạc nhiên về chàng trai “hỏi nhiều hơn cả thầy giáo”. Kiến thức, sự đam mê và quyết tâm của An đã khiến hội đồng thừa nhận, An xứng đáng được trao cơ hội cho một suất học bổng Tiến sĩ. Với kiến thức và nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề xe tự lái, cộng với sự đồng hành, trợ giúp của Chương trình Học bổng Vingroup, An tự tin nộp đơn vào các trường đại học thuộc top đầu trên thế giới.

“Sự tin tưởng của hội đồng phỏng vấn Học bổng Vingroup là động lực để em tự tin hơn và quyết tâm nghiên cứu, chứng tỏ thêm năng lực của mình”, An kể. Kết quả từ chất xúc tác ấy chính là hai bài báo về thuật toán thu thập dữ liệu, xử lý hình ảnh cho xe tự lái được chấp nhận tại hội thảo quốc tế. Để rồi sau đó, nhiều trường Đại học lớn như Đại học Oxford (Vương Quốc Anh), Đại học Carnegie Mellon, Đại học California, Los Angeles, Đại học California, San Diego (Hoa Kì), đã gửi thư mời nhập học chương trình Tiến sĩ cho An.

Đó chắc chắn sẽ không phải một ước mơ viển vông. Với sự quan tâm và đầu tư đúng đắn, những con người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, tài năng như An và Hường có thể thực hiện được những điều trước đây tưởng chừng như không thể.