63/63 tỉnh, thành cho HS đến trường sau tết Nguyên đán Tính đến thời điểm này, đã có 63/63 tỉnh, thành trên cả nước lên kế hoạch đón HS các cấp học trở lại trường sau thời gian dài học online vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, lộ trình thực hiện tại từng địa phương sẽ khác nhau, tùy thuộc từng cấp học và cấp độ dịch ở từng địa bàn. Như tại TP Hà Nội, HS lớp 6 và bậc tiểu học ở 18 huyện, thị xã thuộc cấp độ dịch 1, 2 được đến trường từ ngày 10-2. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, từ ngày 14-2, trẻ mầm non năm tuổi, HS lớp 1, 6, 7, 8, 10, 11 đi học. Từ ngày 21-2, tất cả HS đến trường. Tại Bình Phước, HS từ lớp 7 đến lớp 12 (vùng 1, 2) đi học trực tiếp từ ngày 7-2. Lớp 9, lớp 12 (vùng 3) học trực tiếp kết hợp trực tuyến từ ngày 14-2. Riêng trẻ mầm non năm tuổi, HS lớp 1 đến lớp 6 (vùng 1) đi học từ ngày 14-2. Bình Dương, HS THCS, THPT học trực tiếp từ ngày 7-2. Riêng trẻ mầm non, tiểu học chưa ấn định thời gian cụ thể. Đồng Nai cũng sẽ cho trẻ mầm non, HS các cấp đi học từ ngày 14-2. Lâm Đồng, HS THCS và THPT đi học từ ngày 7-2. Riêng HS tiểu học đi học từ ngày 14-2. Cần Thơ, Hải Dương, Cao Bằng… sẽ cho trẻ mầm non, HS các cấp học trực tiếp từ ngày 7-2.