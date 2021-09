EMG giải thích về mức thu học phí Những ngày qua, nhiều phụ huynh có con theo học chương trình tích hợp thắc mắc về việc thu học phí của chương trình, trao đổi với PLO, đại diện của Công ty EMG, đơn vị triển khai chương trình tích hợp, cho biết: Việc đầu tư dạy học trực tuyến tốn kém hơn nhiều so với dạy trực tiếp, nhất là đối với các đơn vị giáo dục có yếu tố nước ngoài. Để việc dạy online mang lại hiệu quả, công ty đã trang bị phần mềm dạy học theo công nghệ hiện đại, mỗi học sinh có một tài khoản riêng biệt. Bên cạnh việc được tiếp cận nguồn học liệu phong phú trước và sau giờ học, học sinh và giáo viên có thể tương tác với nhau hiệu quả hơn. "Thời gian vừa qua, để vượt qua đại dịch COVID-19, EMG đã “gồng mình” trang trải các chi phí như mặt bằng, tiền lương, sinh hoạt kèm các hỗ trợ cần thiết cho đội ngũ giáo viên là người nước ngoài. Do thực hiện cách giãn xã hội nên các giáo viên phải làm việc, dạy học tại nơi cư trú và chúng tôi phải đầu tư thêm trang thiết bị, máy móc hiện đại cho họ. Nhờ vậy, EMG mới giữ được đội ngũ giáo viên nước ngoài ổn định, gắn bó với chương trình tiếng Anh tích hợp, đảm bảo yêu cầu giảng dạy trực tuyến hiệu quả. Tuy nhiên, để chia sẻ khó khăn với quý phụ huynh và học sinh theo học chương trình tiếng Anh tích hợp, EMG quyết định điều chỉnh học phí đợt 1 xuống 8,1 triệu đồng (thay vì thu 10, 8 triệu đồng) đối với học sinh bậc tiểu học và THCS. Theo qui định, thời lượng học sinh học trực tuyến là 8 tiết/tuần, trong đó 6 tiết học sinh học trực tuyến với giáo viên nước ngoài, 2 tiết học trực tuyến củng cố kiến thức với học vụ người Việt Nam. Như vậy, Công ty EMG chỉ thu học phí đối với số tiết giáo viên nước ngoài giảng dạy trực tuyến và không thu tiền 2 tiết do giáo viên Việt Nam dạy", đại diện EMG nói.