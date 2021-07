Thí sinh sẽ được xéttuyển ĐH-CĐmột lần Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2021 có hơn 1 triệu TS đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, ở đợt 1 vừa qua có gần 982.000 TS dự thi và có hơn 23.000 TS do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên sẽ tham gia thi đợt 2. Trao đổi với báo chí, PGS - Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT), cho biết để đảm bảo quyền lợi cho TS, bộ sẽ điều chỉnh lịch xét tuyển ĐH-CĐ để có thể xét tuyển chung từ kết quả của cả hai đợt thi. Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng mà kỳ thi đợt hai được tổ chức muộn hơn nhiều, dẫn tới không thể tổ chức xét tuyển chung với TS đã tham dự đợt 1, Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn kịp thời, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của TS, đồng thời không ảnh hưởng lớn tới kế hoạch năm học của các trường. Riêng với những TS thuộc diện F0 sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu các em có nguyện vọng xét tuyển ĐH bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT có thể dự thi vào đợt 2. Ngoài ra, các em có thể tham gia xét tuyển bằng nhiều phương thức khác nhau, như xét học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế...