Ngày 24-12, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM đã công bố phương án tuyển sinh ĐH chính quy dự kiến năm 2022.



Theo đó, trường dự kiến xét tuyển 7.600 chỉ tiêu trình độ ĐH chính quy cho 59 ngành đào tạo.

Trường vẫn tiếp tục duy trì bốn phương thức xét tuyển độc lập. Tuy nhiên, trong đó, trường dành đến 75% chỉ tiêu để xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ngoài ra, trường sẽ xét tuyển 5% tổng chỉ tiêu theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Với các phương thức xét tuyển học bạ, trường sẽ dành 20% tổng chỉ tiêu xét tuyển. Tthí sinh cần có điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định.

Cụ thể, với phương thức xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp ba môn, thí sinh cần có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

Với phương thức xét tuyển học bạ ba học kỳ, thí sinh cần có tổng điểm trung bình ba học kỳ xét tuyển (gồm 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng với nhóm ngành khoa học sức khỏe, điều kiện xét tuyển học bạ áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến tại website trường.

Trường sẽ nhận hồ sơ học bạ theo từng đợt, đợt đầu tiên bắt đầu từ 15-2-2022 (tức ngay sau kỳ nghỉ Tết âm lịch). Trường dự kiến sẽ có tám đợt xét tuyển, mỗi đợt kéo dài 15 ngày và đợt cuối kết thúc vào giữa tháng 9-2022.

Thí sinh có thể xem danh mục các ngành, chuyên ngành xét tuyển và các tổ hợp xét tuyển tương ứng TẠI ĐÂY.

Về tổ hợp xét tuyển, trường áp dụng bốn tổ hợp môn cho mỗi ngành xét tuyển. Riêng đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang), thí sinh có thể tham dự kỳ thi vẽ do trường tổ chức hoặc lấy kết quả thi vẽ từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển.

Trường sẽ dự kiến tổ chức bốn kỳ thi vẽ trong năm 2022, vào các ngày 26-6, 10-7, 24-7 và 7-8.