Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh (TS), Bộ GD&ĐT xây dựng hướng dẫn cụ thể cho các TS tham gia thi đợt 2. Cụ thể, các đối tượng được dự thi đợt 2 gồm: TS bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1, TS chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.



Trường hợp TS chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phải có đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ lý do liên quan.

Với những trường hợp bất khả kháng, TS chưa thể thi đợt 1 và cũng không thể tham gia thi đợt 2, hoặc tình hình dịch ở địa phương quá phức tạp nên không thể tổ chức thi, TS sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp và có phương án hỗ trợ các em trong tuyển sinh đại học, cao đẳng.



Thí sinh TP.HCM làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 1, năm 2021.

Ảnh: NGUYỆT NHI

TP.HCM đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh dự thi đợt 2



Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về việc đề xuất Bộ GD&ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các TS đủ điều kiện thi đợt 2.

Hiện nay, TP có 3.234 TS đủ điều kiện đăng ký thi đợt 2. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến dịch phức tạp, việc tổ chức thi đợt 2 khó có thể thực hiện. Để đảm bảo quyền lợi của các TS không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2, sở tham mưu UBND TP đề xuất Bộ GD&ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các TS đủ điều kiện dự thi đợt 2.

Điều này căn cứ vào khoản 1, 2 Điều 37 Đặc cách tốt nghiệp THPT của Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT của bộ trưởng Bộ GD&ĐT về ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, hai trường hợp có thể đặc cách bao gồm: TS bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày, hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi; TS bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể dự thi, hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi một số bài thi còn lại.

Đối tượng cho các TS đăng ký thi tại hội đồng thi Sở GD&ĐT TP.HCM chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 7 và 8-7 (trừ các TS đã bị đình chỉ thi hoặc hủy bài) và có đăng ký thi đợt 2. Hồ sơ theo quy định của Điều 37 Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng trình UBND TP đề xuất Bộ GD&ĐT yêu cầu ĐH Quốc gia TP.HCM và các trường đại học, các trường có tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non triển khai bổ sung kỳ thi đánh giá năng lực, sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh khác (ngoài căn cứ trên điểm thi tốt nghiệp) để xét tuyển đối với các TS thi được xét đặc cách trong đợt 2.

Phương án gửi thí sinh tỉnh khác về Tiền Giang thi chung

Tại khu vực các tỉnh miền Tây, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang Lê Quang Trí cho biết hiện Sở GD&ĐT đang cập nhật số lượng TS dự thi đợt 2. Thống kê sơ bộ, đến ngày 21-7, Tiền Giang có 170 TS đăng ký thi đợt 2. Trong đó có 154 TS của tỉnh Tiền Giang, năm TS của tỉnh Bến Tre và các TS còn lại ở một số tỉnh lân cận như Long An, Đồng Tháp…

“Những tỉnh có số lượng TS ít, không tổ chức thi thì có thể gửi TS đến dự thi tại các tỉnh lân cận như Tiền Giang có tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho những em TS của 19 tỉnh, thành phía Nam đang cách ly xã hội theo Chỉ thị 16” - ông Trí nói.

Theo kế hoạch của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Tiền Giang sẽ tổ chức tại điểm Trường THPT chuyên Tiền Giang, do tại điểm này có ký túc xá đảm bảo cho TS, thầy cô và lực lượng làm nhiệm vụ lưu trú lại trong thời gian diễn ra kỳ thi đợt 2 này.

Cũng theo ông Trí, do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 này, tỉnh phải đảm bảo theo nguyên tắc “ba tại chỗ”: Ăn tại chỗ - nghỉ tại chỗ - thi tại chỗ.

Các TS từ các tỉnh khác gửi thi tại Tiền Giang, Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang sẽ liên hệ Sở GD&ĐT các tỉnh nhờ lực lượng y tế hỗ trợ xét nghiệm COVID-19, nếu kết quả âm tính hoàn toàn thì những em này sẽ được đưa đến điểm thi bằng xe hỗ trợ và có sự phối hợp để xe này đưa những TS đến điểm thi tại Tiền Giang.

Tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết chủ tịch UBND tỉnh này vừa chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tốt đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TS.

Trước đó, UBND tỉnh này cũng đã có ý kiến thống nhất theo đề xuất của Sở GD&ĐT về việc cho TS các tỉnh khác dự thi tại hội đồng thi tỉnh Kiên Giang. Theo đó, có 13 TS tham gia, gồm: Hậu Giang bảy TS, TP.HCM năm TS và Quảng Trị một TS.