Hà Nội ngập khắp nơi, nhiều sinh hoạt bị ảnh hưởng 30/09/2025 17:33

(PLO)- Nhiều nơi của Hà Nội ngập đúng vào giờ tan tầm. Giao thông của Thủ đô trở nên hỗn loạn, nhiều người loay hoay tìm cách về nhà.

+ Hà Nội chỉ đạo khẩn các trường học chủ động ứng phó với mưa bão

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản đề nghị các nhà trường bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt, cần chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp.

Chiều 30-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông tin khẩn về văn bản gửi ủy ban nhân dân các phường, xã và các trường học trực thuộc đề nghị tập trung triển khai biện pháp phòng chống, ứng phó với mưa bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt, cần chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp.

Các trường có học sinh bán trú cần quản lý chặt chẽ học sinh. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Các nhà trường cần chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Các nhà trường khẩn trương di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn bảo đảm không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Hà Nội yêu cầu các trường rà soát sẵn sàng các kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường, nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy, đổ thì phải báo cáo để xử lý kịp thời, trường hợp chưa thực hiện ngay được thì phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được xử lý trong thời gian sớm nhất.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Hà Nội đã có mưa lớn kéo dài gây ngập úng nhiều khu vực, nhiều tuyến đường. Hôm nay, 30-9, nhiều trường học ở Thủ đô đã phải chuyển sang học online hoặc thông báo cho phụ huynh đến đón con sớm.

Một số trường trong khu vực bị ngập nhà trường đã linh hoạt các giải pháp để hỗ trợ học sinh. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2, cô Phùng Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng nhà trường cho hay trường nằm trong khu vực bị ngập sâu. Vì vậy, trưa nay, nhà trường đã phải báo cáo Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc đề nghị phương án hỗ trợ. Phường Đông Ngạc đã liên hệ lực lượng quân đội huy động xe chở học sinh ra khỏi khu vực ngập lụt để phụ huynh đón.

Tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên, nước ngập toàn bộ sân trường. Thầy cô giáo đã kê bàn ghế ra sân trường để làm cầu cho phụ huynh đón học sinh.

Trong khi đó, theo bản tin lúc 15 giờ hôm nay của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hình ảnh trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu còn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực: Hồng Hà, Bồ Đề, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Đống Đa, Yên Sở...

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo trong khoảng từ nay đến đến 4 giờ tới, các khu vực nói trên và khu vực lân cận của nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

+ Hà Nội ngập trong nước

Ngày 30-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, những cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội từ đêm 29-9 đến ngày hôm nay đã khiến cho nhiều nơi của Hà Nội ngập trong nước.

Video: Hà Nội ngập, người dân loay hoay tìm cách về nhà.

Cuối giờ chiều, dòng người trở về càng khiến cho nhiều tuyến giao thông của Thủ đô trở nên hỗn loạn, ùn ứ.

Tại khu vực Phường Phúc Lợi, Hà Nội, mực nước dâng cao ở một số điểm thấp, trũng khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.

Một chiếc ô tô đứng im trên một con đường ngập nước ở Hà Nội. Ảnh chụp màn hình iHanoi.

Nhiều nơi ở Hà Nội ngập, người dân tìm cách băng qua những con đường ngập nước lúc tan tầm. Ảnh chụp màn hình iHanoi.

Chần chừ dừng xe lại trước một điểm ngập sâu trên đường Hoàng Thế Thiện, anh Hữu Hưng, cho biết: Tôi đang quan sát các xe đi qua xem mức độ ngập đến đâu, từ đó mới quyết định băng qua hay không.

Nhiều chỗ ngập nước, người dân vẫn quyết băng qua để về nhà. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Chia sẻ với PLO, chị Ngô Hương, vợ của hoạ sĩ Thành Chương, người sáng lập Việt Phủ Thành Chương cũng cho biết, hơn hai mươi năm nay chưa từng có trận nào nước đổ về dữ dội như thế.

Nước lên cao hơn mặt sân ở Việt Phủ Thành Chương, nơi có Thuỷ đình múa rối nước.

“Kể cả bão Yagi gió mạnh cây đổ, nhưng nước không dữ như lần này. Việt Phủ vốn ở sườn đồi, thoát nước tự nhiên rất tốt, hệ thoát nước lại lớn, mà lần này cũng quá tải. Chưa bao giờ thấy cảnh ngập bùn đất cả trong và ngoài đến vậy’- chị Ngô Hương chia sẻ.

Trên các diễn đàn, hội nhóm, nhiều người cũng bày tỏ tình cảnh dở khóc dở cười của mình. ‘Tôi cố về sớm rồi, đi gần hai tiếng đến đúng điểm ngập lại phải quay lại chỗ cũ. Giờ mấy tiếng rồi vẫn chôn chân tại đây, không biết bao giờ mới được về”- chị Phương Lan nói trong một nhóm cư dân.

Lượng nước đổ về khiến chị Ngô Hương lo nhất về 'sức khoẻ' của các cảnh quan.

Một số người khác cũng mách nhau giải pháp, để xe ở công ty, sau đó ra đường gọi xe hoặc xin đi nhờ xe của người khác. “Gọi xe thì thất bại rồi, tôi gọi xe mấy tiếng mà không xe nào nhận”- một thành viên chia sẻ.