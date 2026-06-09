Hai người đàn ông đánh tới tấp nam thanh niên giữa đường ở TP.HCM 09/06/2026 20:12

(PLO)- Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ hai người đàn ông đánh một nam thanh niên giữa đường Lê Quang Đạo, gây bức xúc dư luận.

Ngày 9-6, Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM, đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ hai người đàn ông đánh một nam thanh niên trên đường Lê Quang Đạo.

Trước đó, chiều cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đàn ông liên tục hành hung một nam thanh niên đang nằm dưới lòng đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 9-6, hai xe máy lưu thông trên đường Lê Quang Đạo theo hướng từ đường Trần Văn Mười về đường Nguyễn Ảnh Thủ. Khi đến khu vực gần giao lộ đường Nguyễn Thị Sóc thì xảy ra mâu thuẫn.

Nạn nhân bị hai người đàn ông đánh đập dã man trên đường. Ảnh cắt từ clip

Clip do người dân ghi lại cho thấy hai người đàn ông khoảng 30 tuổi liên tục đấm, đá nam thanh niên. Một người còn dùng nón bảo hiểm đánh nhiều lần vào vùng đầu và mặt nạn nhân khi người này đang nằm dưới đường.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân đã đến can ngăn. Sau đó, các bên di chuyển lên vỉa hè nhưng vẫn tiếp tục xảy ra cự cãi, xô xát. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ nhẹ trong thời gian ngắn.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời xác minh, mời những người liên quan về trụ sở làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.