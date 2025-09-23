Hai thi thể nam nữ nổi dưới hồ đất trên bờ là xe máy 23/09/2025 17:21

(PLO)- Cơ quan chức năng Tây Ninh đang điều tra vụ phát hiện hai thi thể nam, nữ nổi trên hồ đất Sao Mai ở xã Hậu Nghĩa, danh tính và nguyên nhân tử vong chưa rõ.

Ngày 23-9, Công an xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ hai người tử vong dưới hồ đất Sao Mai, thuộc ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, anh THO (39 tuổi, ngụ Cần Thơ) đi giăng lưới cá tại hồ đất Sao Mai (sau khi lấy đất thành hồ) thì phát hiện một tử thi nữ mặc áo đỏ, quần đen nổi trên mặt nước trong tư thế nằm sấp. Anh O lập tức đến Công an xã Hậu Nghĩa trình báo.

Thi thể nam được phát hiện cách thi thể nữ khoảng 5m. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra. Quá trình rà soát khu vực xung quanh, công an phát hiện thêm một tử thi nam mặc áo đen, nổi cách vị trí nạn nhân nữ khoảng 5m, trong tư thế nằm ngửa.

Khám nghiệm sơ bộ, công an thu giữ nhiều đồ vật. Trên bờ hồ có một xe máy biển kiểm soát 59Y1-008.64, trên xe để hai áo khoác không nhãn hiệu (một áo nam màu đen và một áo nữ màu đỏ). Kiểm tra giấy tờ, cơ quan chức năng xác định người đứng tên xe là Nguyễn Văn Hóa, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ (TP.HCM).

Chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng ở cạnh hầm nước nơi phát hiện hai thi thể. Ảnh: CTV

Ngoài ra, công an còn ghi nhận một đồng hồ dây đỏ, 10 vỏ lon bia Tiger, một đôi dép nữ màu xám và một đôi dép nam màu đỏ đen hiệu Mailon nằm gần hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân tử vong cũng như danh tính của hai nạn nhân.

Công an xã Hậu Nghĩa đang phối hợp các cơ quan chuyên môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.