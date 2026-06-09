Hàng ngàn nhà đầu tư mở lối thịnh vượng cùng VPBankS tại Ngày Tài chính số 2026 09/06/2026 10:41

(PLO)- Trong hai ngày 6 và 7-6, tại sự kiện Ngày Tài chính số 2026 ở TP.HCM, VPBankS đã thu hút khách tham quan bằng chuỗi hoạt động trải nghiệm sôi động và nền tảng dịch vụ đầu tư số hiện đại, với tâm điểm là ứng dụng đầu tư toàn diện NEO Invest.

Đến với Ngày Tài chính số 2026, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) và các thành viên trong hệ sinh thái tài chính của ngân hàng VPBank đã cùng kiến tạo nên một “Đại lộ Thịnh Vượng” giàu trải nghiệm, thuộc VPBank Cashless City.

Khu “Đại lộ Thịnh Vượng” được lấy cảm hứng từ bàn cờ tỷ phú Monopoly, nơi mỗi đơn vị là một mảnh ghép tài chính riêng biệt, giới thiệu các giải pháp đa dạng, đáp ứng cho từng nhu cầu thiết thực trong đời sống.

Trong đó, VPBankS đảm nhận vai trò trung tâm giải pháp đầu tư, giới thiệu những ứng dụng hiện đại giúp khách tham quan tìm hiểu và tiếp cận thị trường, từ đó mở ra cơ hội đầu tư tích lũy tài sản. Định hướng này được thể hiện xuyên suốt qua các hoạt động của VPBankS tại sự kiện, biến lĩnh vực đầu tư tài chính, vốn mang tính chuyên sâu trở nên đơn giản hơn, thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan và trải nghiệm.

Không gian trải nghiệm náo nhiệt tại gian hàng VPBankS với nhiều hoạt động thú vị.

Hành trình trải nghiệm tại gian hàng VPBankS bắt đầu với trò chơi “Xếp tháp Thịnh Vượng”. Người chơi được thử thách sắp xếp 8 khối lập phương vào đúng vị trí để tạo thành một tòa tháp vững chắc với logo của VPBank NEO Invest liền mạch.

Để hỗ trợ hành trình đầu tư của khách hàng, VPBankS đã phát triển NEO Invest – nền tảng cung cấp một hệ sinh thái đầu tư số toàn diện (Digital Wealth Platform). Không chỉ đóng vai trò “cửa ngõ” kết nối nhà đầu tư với thị trường, ứng dụng còn tích hợp đa dạng giải pháp, đáp ứng mọi nhu cầu từ mở tài khoản, giao dịch, quản lý danh mục đến phân bổ tài sản.

Với những nhà đầu tư mới, việc mở tài khoản, theo dõi danh mục, cập nhật biến động thị trường và thực hiện giao dịch trên cùng một nền tảng giúp giảm đáng kể rào cản ban đầu. Trải nghiệm ứng dụng tại sự kiện, anh Thanh Hải (25 tuổi) chia sẻ: “Mong muốn tham gia đầu tư nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Hôm nay vào NEO Invest, tôi được tìm hiểu về danh mục đầu tư mẫu ePortfolio hay chứng chỉ quỹ của những đơn vị chuyên nghiệp, giờ đã thấy tự tin hơn để tham gia thị trường”.

Cung cấp danh mục sản phẩm đầu tư đa dạng, NEO Invest được cá nhân hóa theo khẩu vị rủi ro của từng khách hàng. Không chỉ phù hợp với người mới, NEO Invest cũng đáp ứng nhu cầu của những nhà đầu tư đã có nhiều năm thực chiến trên thị trường.

Với nhóm khách hàng này, VPBankS tập trung mang đến chiều sâu thông tin và sự đồng hành chuyên nghiệp thông qua hệ thống báo cáo phân tích cùng đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm. Nhờ đó, nhà đầu tư chủ động hơn trong việc đánh giá cơ hội, quản trị rủi ro và ra quyết định phù hợp khi thị trường biến động.

Tích hợp nhiều công nghệ và tính năng, NEO Invest trở thành người bạn đồng hành tin cậy của nhà đầu tư trên hành trình chinh phục thị trường.

Bên cạnh chiều sâu sản phẩm, NEO Invest còn ghi điểm nhờ giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng, tốc độ xử lý nhanh và cách sắp xếp thông tin thuận tiện. Những yếu tố này mang đến trải nghiệm liền mạch, giúp nhà đầu tư thao tác dễ dàng hơn trong quá trình theo dõi thị trường và quản lý danh mục. “App rất mượt, dễ sử dụng và các tính năng có thể được cá nhân hóa. Nhờ đó, tôi dễ dàng theo dõi tài khoản và danh mục đầu tư của mình”, anh Hoàng Tuấn (45 tuổi) chia sẻ sau khi mở tài khoản và trải nghiệm NEO Invest.

Theo đại diện VPBankS, NEO Invest được phát triển trên nền tảng Flutter thế hệ mới, kết hợp với kiến trúc điện toán đám mây hiện đại. Nhờ đó, dữ liệu giữa ứng dụng di động và website có thể được đồng bộ 100% theo thời gian thực. Hạ tầng công nghệ cũng được thiết kế với khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng hàng triệu giao dịch đồng thời và duy trì uptime 99,9%, bảo đảm trải nghiệm ổn định ngay cả trong những giai đoạn thị trường sôi động.

Vừa qua, NEO Invest được vinh danh trong Top 10 Sao Khuê 2026 và xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026 – một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam. Đặc biệt, VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng này, khẳng định vị thế tiên phong về nền tảng số nhằm mang đến trải nghiệm đầu tư hiện đại cho khách hàng.

Cùng lợi thế công nghệ và danh mục sản phẩm đa dạng, VPBankS còn mang đến hàng loạt chính sách ưu đãi nhân dịp sinh nhật 4 tuổi. Các chương trình đem lại những giá trị thiết thực, từ tiền thưởng trực tiếp vào tài khoản chứng khoán đến chính sách miễn phí giao dịch và ưu đãi lãi suất vay ký quỹ từ 0%/năm.

Chỉ sau 4 năm hoạt động, VPBankS không ngừng mở rộng độ phủ và liên tục gặt hái những thành tựu nổi bật. Công ty lần đầu lọt vào top 10 thị phần môi giới trên HoSE trong quý IV-2025 và tiếp tục duy trì thành tích này trong quý tiếp theo; quy mô khách hàng vượt 1,3 triệu tài khoản vào cuối tháng 3-2026, tương đương khoảng 10% số tài khoản trên thị trường Việt Nam.

Bên cạnh môi giới, VPBankS cũng nhanh chóng gia nhập nhóm dẫn đầu ở các mảng kinh doanh như ngân hàng đầu tư (IB) và cho vay ký quỹ (margin). Hiện công ty không ngừng hiện thực tầm nhìn trở thành công ty chứng khoán – ngân hàng đầu tư hàng đầu, hướng đến mục tiêu dẫn đầu về lợi nhuận và tổng tài sản vào năm 2030.