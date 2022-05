Hàng trăm người từ TP.HCM ra trình diễn áo dài Sen ở Nghệ An

Tối 19-5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An) diễn ra Bế mạc lễ hội Làng Sen và diễn ra chương trình nghệ thuật trình diễn áo dài Sen.

Chương trình nghệ thuật trình diễn áo dài Sen với chủ đề “Nghệ An - Làng sen quê Bác - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tên vàng” do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức.

Chương trình gồm 3 phần: Phần 1, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người. Phần 2, Nghệ An - Làng Sen quê Bác.

Phần 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tên vàng.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều hoa hậu, người mẫu, nghệ sĩ nổi tiếng.

Chương trình là khúc biến tấu, là những lát cắt về cảm xúc, suy nghĩ mang tính nghệ thuật, tính sáng tạo cao, nhằm thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Đồng thời, chương trình vẽ lên một mảng tranh đẹp về TP Hồ Chí Minh - hiện đại, sáng tạo và văn minh, về Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt, nhiều tiềm năng phát triển. Chương trình cũng khẳng định việc hợp tác toàn diện về kinh tế - văn hóa - xã hội của hai địa phương, đang ngày càng phát triển đáp ứng xu thế hội nhập.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An cho biết: Chúng tôi cảm ơn TP Hồ Chí Minh đã cử đoàn ra Nghệ An tham gia chương trình nghệ thuật và trình diễn áo dài Sen. Đây là món quà của thành phố mang tên Bác gửi tặng người dân quê Bác, cũng là điểm nhấn đặc biệt so với các chương trình lễ hội Làng Sen các năm trước đây.