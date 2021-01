5 thỏi son hàng hiệu giá dưới 200k 'đốn tim' chị em

Người “chơi hệ son” không thể thiếu 1 trong 5 dòng son thời thượng giá siêu mềm, ai cũng có thể tậu về dưới đây.

Black Rouge Airfit Velvet Tint Ver 7 - "The king of velvet"

Phù thuỷ sắc đẹp đầu tiên phải nhắc đến là Black Rouge - Thương hiệu chuyên tạo ra những dòng son xu hướng.

Mới đây thương hiệu Hàn Quốc này đã trình làng bộ sưu tập mới Velvet Crown với chủ đề ”The King Of Velvet!” đầy mạnh mẽ và quyền lực.

Sở hữu thiết kế vuông vắn, Black Rouge Air Fit Velvet Tint Ver 7 có phần nắp lấp lánh với 5 màu sắc cực kỳ tôn da, dễ dùng khi đi học, đi chơi, thậm chí cả khi tiệc tùng: Đỏ cam, cam gạch, đỏ nâu, cam pha nâu, đỏ nâu đất.

Vẫn là chất son “đặc trưng” của nhà Black Rouge: Dạng tint mịn, không vón cục, không bột, nay còn được bổ sung vitamin E, C, bơ shea,... mang đến cho bạn đôi môi mềm, không lộ vân môi.

MAC Powder Kiss Liquid

Không thể thiếu Son kem lì MAC trong danh sách những thỏi son HOT nhất mùa này. Chất lượng của MAC “thì khỏi bàn” khi đã chinh phục được rất nhiều nhiều tín đồ làm đẹp khi ra mắt với: Kết cấu siêu mềm mịn, cực kỳ dễ tán, lên đều màu của Son kem Powder Kiss.



Nếu còn đang phân vân không biết Tết này nên tô son màu nào vừa trẻ vừa sang thì hãy cân nhắc qua "em" Powder Kiss này nha! Bảng màu lại cực kỳ đa dạng với 17 màu, từ tông nude, đất trendy tới các tông rực rỡ.

Đặc biệt, những màu son đình đám như Devoted to Chili, Mull It Over, A Little Tamed cũng xuất hiện ở phiên bản mới này.

Shu Uemura Rouge Unlimited Amplified Matte

Cơn sốt của son Shu Uemura Rouge Unlimited vỏ đen chưa bao giờ “hạ nhiệt” với thiết kế đột phá, sang chảnh, lớp nhựa đen huyền bí ẩn, bên ngoài bao bọc thêm lớp nhựa trong suốt.

Cùng chất son dạng sáp đặc, mềm mại, ẩm mượt, mịn màng như nhung. Shu Uemura đã “đánh cắp trái tim” của biết bao phái đẹp và khẳng định vị trí vững chắc trong lòng các tín đồ trang điểm.



Đối với các dòng son khác, các nàng chỉ có thể lựa chọn 5 - 7 màu son nhưng với Shu dù bạn có khó tính tới mấy thì cũng sẽ chọn cho mình được màu son ưng ý trong 24 màu son trẻ trung, thời thượng. Bạn đã có màu nào của Shu trong BST?

Laneige Layering Lip Bar

Thỏi son layer độc đáo với 6 tông màu chuyển từ đậm sang nhạt của Laneige cũng là "ứng viên" cho những thỏi son HOT mà nàng nào cũng cần có trong mùa này.

Vẻ ngoài lộng lẫy, được làm từ hợp kim "xịn xò", cầm lên là có ngay cảm giác sang chảnh. Thiết kế Son thỏi độc đáo Laneige Layering Lip Bar khiến cho mọi cô gái đều yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.



Laneige cũng là "ứng viên" cho những thỏi son HOT.

Màu son không chỉ ngọt ngào, đáng yêu mà còn giàu độ ẩm, môi mềm, tạo cảm giác da trắng giúp “hack tuổi” nên chị em không thể bỏ qua rồi.

Maybelline Color Sensational Creamy Matte Lipstick

Maybelline color sensational creamy matte lipstick – dòng son từng một thời gây bão khắp các diễn đàn làm đẹp, nay “sốt xình xịch” trở lại và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hơn 50 sắc son lì sẽ làm bạn phải “choáng váng” khi bước vào thế giới sắc màu của Maybelline Creamy Matte, chỉ cần nhắm mắt “chọn bừa” bạn cũng sẽ tìm được một màu son ưng ý.



Điểm khiến nàng phải “mê mệt”, đó chính là chất son lì – matte, nhưng lại “creamy”. Màu son lâu trôi nhưng không hề gây cảm giác khô môi.