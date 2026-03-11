Hình ảnh đoàn tàu đầu tiên đi qua cầu Ghềnh an toàn sau vụ tàu thuỷ đâm vào cầu

Liên quan đến vụ việc, ngày 10-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy” đối với vụ việc tàu thuỷ Thành Đạt 86 đâm vào cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai thuộc phường Biên Hoà.

Theo kết quả điều tra, khoảng 10 giờ 18 phút ngày 6-3, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển tàu thủy Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai. Khi đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua Cầu Ghềnh thuộc địa phận phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã va chạm trực tiếp vào khoang số 5 nhịp số 2 của cầu Ghềnh.