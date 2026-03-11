Đô thị

Hình ảnh đoàn tàu đầu tiên đi qua cầu Ghềnh an toàn sau vụ tàu thuỷ đâm vào cầu

(PLO)- Tuyến đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến trở lại sau vụ tàu thuỷ đâm cầu Ghềnh ở Đồng Nai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
cầu Ghềnh 40.jpg
Đúng 9 giờ ngày 11- 3, đoàn tàu hàng mang số hiệu H4501 với đầu kéo mang số hiệu đầu máy D19E-966 bắt đầu lăn bánh qua cầu Ghềnh sau hơn 5 ngày tuyến đường sắt bị ảnh hưởng vì sự cố tàu thủy tông vào cầu Ghềnh khi lưu thông trên sông Đồng Nai. Đoàn tàu gồm 22 toa xe với tổng tải trọng 962 tấn, hành trình từ Bắc - Nam.
cầu Ghềnh 29.jpg
Trước khi đoàn tàu qua cầu, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng các đơn vị kỹ thuật có mặt theo dõi, phối hợp kiểm tra các thông số kỹ thuật.
cầu Ghềnh 23.jpg
Đầu tàu hoả bắt đầu vào đoạn đường ray trên cầu Ghềnh
cầu Ghềnh 35.jpg
Đoàn tàu đi qua đường ray trên cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai.
cầu Ghềnh 53.jpg
cầu Ghềnh 52.jpg
Khi đoàn tàu qua đoạn đường ray bị sự cố trong vụ tàu thuỷ đâm vào cầu Ghềnh thì kỹ sư ngành đường sắt quan sát để đánh giá toàn diện độ an toàn của đường ray và cầu Ghềnh.
cầu Ghềnh 33.jpg
Ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, việc thông chuyến tàu đầu tiên qua cầu Ghềnh đã hoàn tất, thành công. Trước mắt ngành đường sắt cho phép tàu chạy qua cầu với tốc độ hạn chế 5 km/h nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong giai đoạn đầu khôi phục vận hành. Kể từ thời điểm này, tàu hàng và tàu khách được phép lưu thông trở lại qua cầu Ghềnh.
cầu Ghềnh 37.jpg
Đoàn tàu hoả đi qua đoạn đường ray trên cầu Gềnh an toàn.
cầu Ghềnh 46.jpg
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong quá trình chuyến tàu hoả đi trên đường ray qua cầu Ghềnh, lực lượng CSGT đường thuỷ cũng đã có mặt tại hiện trường yêu cầu các tàu thuỷ, sà lan tạm dừng cho đến khi tàu hoả đi qua.
cầu Ghềnh 38.jpg
Sau khi đoàn tàu hàng đi qua, lực lượng chức năng tiếp tục đo đạc độ lệch đường ray, kiểm tra kết cấu nhịp cầu và các thông số an toàn, bước đầu ghi nhận hệ thống đường ray và kết cấu cầu cơ bản ổn định, bảo đảm điều kiện khai thác tạm thời và sẵn sàng đón các chuyến tàu kế tiếp qua cầu. Ngay sau tàu hàng chuyến tàu khách SE6 cũng qua cầu Ghềnh lúc 9h40 hướng Nam - Bắc.
cầu Ghềnh 30.jpg
Nhịp cầu Ghềnh bị tàu thuỷ tông vào bị cong vênh đã được gia cố tạm để đảm bảo an toàn.
cầu Ghềnh 20.jpg
Để đảm bảo an toàn và phục vụ cho công tác sửa chữa, khắc phục, hiện lối đi dành cho người đi bộ và xe máy trên cầu Ghềnh vẫn chưa được lưu thông.
cầu Ghềnh 9.jpg
Tàu thuỷ va chạm với cầu Ghềnh.

Liên quan đến vụ việc, ngày 10-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy” đối với vụ việc tàu thuỷ Thành Đạt 86 đâm vào cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai thuộc phường Biên Hoà.

Theo kết quả điều tra, khoảng 10 giờ 18 phút ngày 6-3, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển tàu thủy Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai. Khi đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua Cầu Ghềnh thuộc địa phận phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã va chạm trực tiếp vào khoang số 5 nhịp số 2 của cầu Ghềnh.

VŨ HỘI
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#cầu Ghềnh #Tổng công ty Đường sắt Việt Nam #sông Đồng Nai

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm