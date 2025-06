Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng tham gia trả lời chất vấn về lĩnh vực giáo dục

Kiểm tra đánh giá năng lực có tạo áp lực cho thí sinh

Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà (Bắc Giang): Theo Thông tư 08 và Thông tư 06 sửa đổi, bổ sung Thông tư 08 của Bộ ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, các trường có thể sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh, trong đó thì có kỳ kiểm tra đánh giá năng lực.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, có ý kiến cho rằng việc này sẽ làm tăng áp lực thi cử và đối với thí sinh ở xa thì lại phải di chuyển và tốn kém chi phí, phải ôn nhiều nội dung và dạng đề khác nhau làm giảm thời gian tập trung cho chương trình học tập chính khóa.

Đại biểu hỏi bộ trưởng có ý kiến như thế nào về việc này và giải pháp khắc phục trong thời gian tới?

Đại biểu Trần Thị Thu Hằng (Đắk Nông): Báo cáo của Bộ có đưa ra đánh giá tình trạng dạy thêm trá hình dưới nhiều hình thức vẫn khá phổ biến, cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn. Cha mẹ học sinh xem việc học trên lớp là chưa đủ để đáp ứng yêu cầu thi cử, cần tìm đến học thêm như một giải pháp tất yếu để cải thiện kết quả học tập.

Theo tôi, hai tồn tại nêu trên có thể xem là mối quan hệ cung cầu, tuy nhiên trong các giải pháp của Bộ đưa ra chỉ thiên về hoàn thiện thể chế và quản lý hành chính, nhưng vấn đề mấu chốt là để khắc phục triệt để mối quan hệ cung cầu này là nâng cao chất lượng dạy và học giờ chính khóa nhưng trong báo cáo chưa đưa ra được giải pháp cụ thể.

Xin Bộ trưởng cho biết những giải pháp gì để nâng cao chất lượng dạy và học trong giờ chính khóa?

Đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên (Long An): Trong nhiều nghị quyết của Đảng đều xác định dinh dưỡng học đường là yếu tố then chốt trong phát triển toàn diện của học sinh. Việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bữa ăn học đường là vấn đề cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, thực tế nhiều bữa ăn tại trường học vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu năng lượng và kiểm soát tốt nguồn gốc thực phẩm.

Thậm chí một số vụ ngộ độc thực phẩm tại trường đã khiến nhiều học sinh phải nhập viện, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe học sinh và gây lo lắng trong phụ huynh. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ cơ sở cung cấp thức ăn bên ngoài được hợp đồng với nhà trường.

Bộ trưởng đánh giá như thế nào về công tác kiểm tra, giám sát đối với việc tổ chức bữa ăn học đường trong thời gian qua, thời gian tới Bộ trưởng có những giải pháp hữu hiệu nào để giải quyết triệt để vấn đề an toàn thực phẩm?

Đại biểu Tráng A Dương (Hà Giang): Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ và trở thành xu hướng toàn cầu, việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh tế số là nhiệm vụ quan trọng và rất cần thiết.

Vậy định hướng cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực số đáp để đáp ứng yêu cầu nền kinh tế số Việt Nam trong thời gian tới ra sao?