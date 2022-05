Hơn 100 người 'đi bão' ăn mừng chiến thắng bị CSGT TP.HCM xử phạt

(PLO)- Bộ Công an cho biết cả nước có công an tại 3.419 xã đủ điều kiện sẽ triển khai đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy.

21/05/2022 18:40

(PLO)- Chánh Văn phòng Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy và hợp tác quốc tế, thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an làm Trưởng ban Chuyên đề Công an TP.HCM-ấn phẩm của báo Công an nhân dân.