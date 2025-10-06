Hơn 280 triệu đồng gây quỹ ở giải Golf tranh cúp Lương Văn Can 06/10/2025 17:20

(PLO)- Ngày 4-10, tại sân golf Royal Long An thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh, giải Golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tranh cúp Lương Văn Can với chủ đề “Ươm mầm tài năng kinh doanh” đã khép lại trong không khí sôi động, gắn kết và chan chứa ý nghĩa nhân văn.

“Ươm mầm tài năng kinh doanh” từ giải Golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn là dịp đặc biệt để gần 160 golfer, gồm các doanh nhân, lãnh đạo sở, ban, ngành cùng đại diện nhiều hiệp hội doanh nghiệp, gặp gỡ, tranh tài và chung tay vì sự phát triển của thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam.

Sân chơi ý nghĩa cho doanh nhân

Giải đấu thường niên do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi thể thao và tinh thần trách nhiệm xã hội hòa quyện. Trên sân golf, các doanh nhân không chỉ thi đấu với tinh thần quyết tâm, mà còn thể hiện bản lĩnh, nhân cách và lòng chính trực,… những phẩm chất đã được cụ Lương Văn Can, người thầy của giới doanh nhân, khẳng định bằng triết lý “Liêm - Tín - Cần - Kiệm”.

Theo nhà báo Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Trưởng ban tổ chức giải, golf là môn thể thao đặc biệt vì luật chơi dựa trên sự tự giác, đề cao tính trung thực, công bằng và kiên nhẫn. Ông nhấn mạnh rằng, nếu cụ Lương Văn Can còn sống trong thời đại này, hẳn cụ sẽ mỉm cười khi thấy tư tưởng của mình tiếp tục được kế thừa và phát triển, không chỉ thông qua Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can mà còn qua những sân chơi ý nghĩa như giải golf dành cho cộng đồng doanh nhân.

Có gần 160 golfer, gồm các doanh nhân, lãnh đạo sở, ban, ngành cùng đại diện nhiều hiệp hội doanh nghiệp tham gia tranh tài ở giải Golf tranh cúp Lương Văn Can.

Một trong những điểm thu hút nhất của mùa giải năm nay là tổng giá trị giải thưởng lên hơn 10 tỷ đồng, tạo nên sức hấp dẫn và kịch tính cho các golfer tham gia. Ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều hạng mục giải thưởng đặc sắc mang ý nghĩa biểu trưng, như Best Gross - “Hưng thương”, Best Net - “Khai trí”, giải Nhất - “Trí tuệ”, giải Nhì - “Uy tín”, giải Ba - “Nghĩa khí” ở các bảng A, B, C.

Đối với bảng nữ, golfer xuất sắc nhất giành giải “Trí tuệ”, trong khi giải “Uy tín” được trao cho vị trí thứ hai. Ngoài ra, các giải kỹ thuật như Longest Driver - “Sức mạnh”, Nearest to the Pin - “Chính đạo” và Nearest to the Line - “Ngay thẳng” cũng góp phần tạo nên những giây phút cạnh tranh quyết liệt nhưng vẫn đầy tinh thần thể thao.

Ông Nguyễn Thành Phong, Nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM tham gia Giải golf do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức, nơi đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của thể thao và tinh thần trách nhiệm xã hội hòa quyện.

Lòng nhân ái từ những người gieo hạt

Khép lại một ngày thi đấu đầy hứng khởi, chương trình Thương hội - Giao lưu và trao giải đã trở thành tâm điểm với hoạt động đấu giá gây quỹ “Ươm mầm tài năng kinh doanh”. Không khí tại sự kiện nóng dần lên theo từng lượt đấu giá, với sự tham gia hào hứng của đông đảo doanh nhân. Mỗi hiện vật được đưa ra đều chứa đựng thông điệp sâu sắc, gắn liền với tinh thần kinh doanh và tư tưởng yêu nước của cụ Lương Văn Can.

Trong đó, bức thư pháp với câu nói “Bảo quốc túy, Tuyết quốc sĩ” đã gây xúc động mạnh mẽ. Câu nói thể hiện tinh thần yêu nước, kêu gọi giữ gìn tinh hoa văn hóa và quyết tâm xóa bỏ mọi nỗi nhục của dân tộc, từ sự lạc hậu cho đến mất nước. Bức tranh được doanh nhân Lê Hải Bình, Chủ tịch Công ty Cổ phần Mắt Bão, đấu giá thành công với mức 40 triệu đồng.

Đêm Thương hội đầy hào hứng với những cuộc đấu giá hấp dẫn để quyên góp cho Quỹ Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can.

Cũng chính ông tiếp tục thể hiện sự trân trọng với cụ Lương Văn Can khi sở hữu tác phẩm “Ý chí thực nghiệp” - một thông điệp mạnh mẽ về khát vọng lập thân, lập nghiệp, tự lực tự cường và phát triển kinh tế, với giá 25 triệu đồng.

Điểm nhấn khác của phiên đấu giá là chiếc ghim cài áo tinh xảo mang tên “Vững thế phồn vinh”, biểu tượng cho khát vọng thịnh vượng và phát triển bền vững. Doanh nhân Ngô Vi Đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty HPT, đã giành quyền sở hữu hiện vật này với giá 65 triệu đồng. Ngoài những hiện vật được đấu giá, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham dự còn đóng góp thêm 155 triệu đồng vào quỹ, nâng tổng số tiền thu được trong đêm Thương hội lên 285 triệu đồng.

Giải golf “Ươm mầm tài năng kinh doanh” đã nhận 285 triệu đồng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh còn khó khăn.

Toàn bộ số tiền này sẽ được quyên góp vào Quỹ Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can. Quỹ sẽ tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ đào tạo kỹ năng, phát triển tư duy khởi nghiệp, cũng như trao học bổng cho sinh viên ngành kinh tế - kinh doanh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên. Đây là sự đóng góp không chỉ mang tính vật chất mà còn mang giá trị tinh thần to lớn, khích lệ những tài năng trẻ tự tin bước vào con đường khởi nghiệp, nuôi dưỡng khát vọng đóng góp cho đất nước.

Giải golf gây quỹ “Ươm mầm tài năng kinh doanh” năm nay là cầu nối gắn kết cộng đồng doanh nhân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp ra xã hội. Thông qua những cú swing, những đường bóng đầy cảm xúc, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của doanh nhân Việt Nam được thể hiện rõ rệt. Họ không chỉ là những người chèo lái nền kinh tế, doanh nhân còn là những “người gieo hạt” cho tương lai, sẵn sàng ươm mầm tài năng trẻ, vun đắp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Cộng đồng doanh nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Với những gì đã diễn ra, Giải Golf Doanh Nhân Sài Gòn gây quỹ “Ươm mầm tài năng kinh doanh” tranh cúp Lương Văn Can để lại những dấu ấn đẹp, cho thấy tầm vóc của một sự kiện giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần vun đắp thế hệ doanh nhân trẻ đầy khát vọng, sẵn sàng nối tiếp và phát triển những giá trị mà bậc tiền nhân đã để lại.