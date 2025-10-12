Hơn 650 sản phẩm công nghệ chiến lược trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM 12/10/2025 06:32

(PLO)- Triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM" chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp.

Ngày 13-10, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM" ở Học viện Cán bộ TP.HCM.

Đây là không gian triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “Đảng bộ TP.HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, diễn ra từ ngày 13 đến 15-10.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông khảo sát khu vực triển lãm. Ảnh: HÀ THƯ

Triển lãm nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh một TP năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Theo đó, triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những công nghệ, giải pháp tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp dẫn đầu, góp phần hình thành diện mạo TP.HCM thông minh và hiện đại.

Lãnh đạo TP.HCM khảo sát khu vực triển lãm sản phẩm công nghệ. Ảnh: HÀ THƯ

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, AI và IoT, các doanh nghiệp như CMC, Viettel, QTSC, Mobifone giới thiệu hệ sinh thái AI, nền tảng chuyển đổi số, giải pháp an ninh mạng, robot hành chính, kiosk thông minh và camera Edge AI tiên tiến.

Lĩnh vực y tế thông minh và thiết bị y sinh sẽ trưng bày hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive ứng dụng AI, cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe và vaccine tích hợp IoT.

Nhiều sản phẩm công nghệ chiến lược của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu. Ảnh: HÀ THƯ

Triển lãm còn có các sản phẩm chip bán dẫn, robot, tự động hóa, năng lượng thông minh từ Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Nextwaves và VB Tech nổi bật trong triển lãm, cùng công nghệ xanh, vật liệu mới và nông nghiệp thông minh của ALTA Group, khu công nghiệp sinh thái Net Zero 2050, VSIP, Đại học Quốc tế Miền Đông – Becamex IDC và Unifarm.

Ngoài ra, nhóm ngân hàng số, blockchain, giáo dục STEM được đại diện bởi HDBank và Công ty giáo dục KDI sẽ mang đến các mô hình giáo dục và robot STEM hiện đại, truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, gian hàng CT Group trình diễn drone không người lái hiện đại, trong khi kỳ lân fintech MoMo giới thiệu các giải pháp tài chính công nghệ tiên tiến, tạo điểm nhấn nổi bật cho triển lãm.

Đại biểu sẽ được điểm danh bằng sản phẩm công nghệ. Ảnh: HÀ THƯ

Hướng đến giai đoạn 2025-2030, TP.HCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30 - 40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, TP sẽ tập trung vào nhiều giải pháp đột phá trọng tâm, tạo ra một hệ sinh thái toàn diện cho sự phát triển bền vững.

Trong đó, về cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư, TP sẽ thiết lập các khu thử nghiệm (sandbox) theo chuẩn quốc tế với cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao. Song song đó, đẩy mạnh các mô hình hợp tác công – tư và công – công để huy động tối đa nguồn lực cho khoa học công nghệ.

TP.HCM cũng tập trung vào công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; ưu tiên phát triển các công nghệ thế mạnh như trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain,và chip bán dẫn; đẩy nhanh việc hình thành các trung tâm dữ liệu lớn (Big Data) và thiết lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, linh hoạt để thu hút vốn đầu tư mạo hiểm.

Đáng chú ý, TP hoàn chỉnh nền tảng dữ liệu dùng chung, lấy dữ liệu làm cốt lõi để thúc đẩy chính quyền số; phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, thu hút chuyên gia quốc tế…

Với các định hướng chiến lược này, TP.HCM nỗ lực trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu, góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế tri thức toàn cầu.​