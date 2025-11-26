ICEOE 2025: Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu môi trường biển và công nghệ đường sắt 26/11/2025 20:08

(PLO)- UTH và Tập đoàn Metro Quảng Châu (Trung Quốc) công bố khởi động Phòng thí nghiệm Liên kết GMG - UTH, đánh dấu bước tiến mới trong nghiên cứu - ứng dụng công nghệ đường sắt đô thị tại Việt Nam.

Ngày 26-11, Hội nghị Quốc tế ICEOE 2025 khai mạc tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH), thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ các quốc gia trên thế giới.

Sự kiện đặt ra các vấn đề cấp thiết liên quan đến biến đổi khí hậu, an ninh môi trường biển và hạ tầng giao thông chiến lược.

Hội nghị Quốc tế ICEOE 2025 khai mạc tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

Diễn đàn khoa học phục vụ chính sách và phát triển bền vững

ICEOE 2025 nhận được 50 nghiên cứu, trong đó 35 công trình được chọn trình bày với các chủ đề trọng tâm: dự báo thủy động lực, giảm thiểu rủi ro thiên tai, công trình biển bền vững và ứng dụng AI trong quản lý giao thông - hàng hải.

Theo các chuyên gia, các kết quả này có thể hỗ trợ quan trọng cho hoạch định chính sách, đặc biệt trong quản lý tài nguyên biển, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng ven biển theo hướng bền vững.

UTH - điểm kết nối tri thức ngành môi trường - đại dương

ICEOE 2025 quy tụ các diễn giả như GS. He Zhixin (Trung Quốc), GS. Fuhrman (Đan Mạch), GS. Bellotti (Ý) và nhiều chuyên gia từ Hàn Quốc, Croatia… Những phân tích và dữ liệu được chia sẻ tại diễn đàn góp phần quan trọng cho hoạch định chính sách trong quản lý môi trường, bảo tồn biển và phát triển hạ tầng thông minh.

Đại diện Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu đưa UTH trở thành trung tâm nghiên cứu – đào tạo kết nối quốc tế, đóng góp thiết thực cho chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam”.

Hợp tác chiến lược trong công nghệ đường sắt đô thị

Tại khuôn khổ của chương trình, UTH và Tập đoàn Metro Quảng Châu (Trung Quốc) công bố khởi động Phòng thí nghiệm Liên kết GMG - UTH, đánh dấu bước tiến mới trong nghiên cứu - ứng dụng công nghệ metro tại Việt Nam.

Phòng thí nghiệm tập trung mô phỏng vận hành metro, tối ưu hóa năng lượng, đảm bảo an toàn chạy tàu và quản lý tài sản hạ tầng. Đây là hợp tác được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam đang triển khai nhiều dự án metro quy mô lớn.