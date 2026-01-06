Indonesia nêu mục tiêu vô địch AFF Cup 2026 có khả thi? 06/01/2026 12:34

(PLO)-AFF Cup 2026 liệu có phải là thách thức nghiệt ngã cho các đời HLV ngoại của Indonesia, trong đó có tân thuyền trưởng John Herdman?

Ngày 11-1, tân thuyền trưởng tuyển Indonesia, ông John Herdman sẽ có mặt tại Jakarta, ngày hôm sau sẽ tiến hành gặp gỡ báo chí. Mục tiêu vô địch AFF Cup 2026 là thứ trước mắt mà chiến lược gia Canada gốc Anh này chinh phục và thử sức cùng tuyển Indonesia.

Mục tiêu vô địch AFF Cup 2026 khó không với bóng đá Indonesia và HLV John Herdman? Trong kế hoạch của tân thuyền trưởng John Herdman với bóng đá Indonesia là nâng tầm đội tuyển này như cách ông làm được với bóng đá Canada và ngay trong năm mới thì mục tiêu vô địch AFF Cup 2026 không hề xem nhẹ.

Nói là vươn tầm châu lục, nhưng HLV John Herdman của Indonesia không thể hiện ấn tượng tại AFF Cup 2026 thì có thể chia tay sớm. Ảnh:Bola

Báo chí Indonesia những ngày qua đã kháo nhau mục tiêu trong năm 2026 là phải “giải cơn khát” vô địch AFF Cup. Sang năm 2027 thì Indonesia chinh phục ở sân chơi Asian Cup.

Indonesia sáu lần vào chung kết AFF Cup nhưng lần lượt đều bị Singapore, Malaysia và Thái Lan cản bước. Tuyển Việt Nam chưa một lần nào đối đầu với Indonesia ở chung kết AFF Cup. HLV John Herdman được kỳ vọng “giải cơn khát” danh hiệu vô địch Đông Nam Á cho Indonesia.

Có điều những khó khăn của đội tuyển Indonesia và ông John Herdman có thể chưa nghĩ tới, hoặc chưa biết rằng hiện nay đội tuyển Indonesia với thành phần nhập tịch thời gian qua, có rất nhiều cầu thủ đá giải Âu - Mỹ nên AFF Cup họ không về khoác áo được. Ngược lại Indonesia vẫn dùng những cầu thủ nội đá ở Đông Nam Á mà thôi.

Sân chơi AFF Cup cũng từng khiến những HLV đẳng cấp như Shin Tae-yong ra đi sau khi Indonesia để thua Philippines trên sân nhà, trước đó hòa Lào 3-3 dẫn đến việc Indonesia rời khỏi AFF Cup 2024 ngay sau vòng bảng.

Liệu AFF Cup 2026, HLV John Herdman có được thành phần mạnh để vào chung kết được không? Còn vô địch đôi lúc còn cần phải có đội hay, HLV am hiểu và cả may mắn nữa.

Mục tiêu của LĐBĐ Indonesia là nâng tầm đội tuyển Indonesia, tuy nhiên AFF Cup 2026 mà đội tuyển Indonesia không làm nên trò trống gì thì có khi ông Herdman cũng chẳng còn cơ hội thể hiện ở Asian Cup 2027.

Cách Indonesia mời HLV John Herdman cũng chỉ là “canh bạc” thuần túy, bởi bản thân ông mù tịt về bóng đá Đông Nam Á.