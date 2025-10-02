IR Awards 2025 gọi tên những doanh nghiệp niêm yết nào? 02/10/2025 14:12

(PLO)- Sáng 2-10, Lễ vinh danh IR Awards 2025 được tổ chức nhằm công bố kết quả bình chọn IR và tôn vinh những doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR xuất sắc nhất năm 2025.

IR Awards là chương trình bình chọn thường niên, được tổ chức từ năm 2011 nhằm vinh danh các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR – Investor Relations) xuất sắc. Sự kiện do Vietstock phối hợp cùng Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức.

Lễ vinh danh IR Awards 2025 đã gọi tên những doanh nghiệp có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) xuất sắc nhất. Danh hiệu này không chỉ ghi nhận chiến lược quản trị đúng đắn, mà còn là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ trong việc đồng hành cùng nhà đầu tư và xây dựng niềm tin thị trường.

Để lọt vào vòng chung khảo, các doanh nghiệp phải vượt qua hai vòng đánh giá độc lập: Khảo sát công bố thông tin toàn thị trường với 691 doanh nghiệp niêm yết, và Đề cử IR Awards lựa chọn từ 460 doanh nghiệp đạt chuẩn. Kết quả, chỉ 36 doanh nghiệp được chọn bước vào vòng cuối.

Tại vòng chung khảo, chương trình mở song song hai hệ thống bình chọn IR dành cho các Đề cử IR Awards, được phân theo quy mô vốn hóa (Financial Large Cap, Non-Financial Large Cap, Mid Cap và Small Cap). Trong đó, hạng mục bình chọn IR dành cho nhà đầu tư cá nhân tham gia trực tuyến dựa trên 3 trụ cột. Đối với 37 định chế tài chính trong và ngoài nước được thực hiện chấm điểm kín dựa trên 7 trụ cột đánh giá toàn diện từ công bố thông tin đến chiến lược IR.

Theo đó, trong hạng mục bình chọn doanh nghiệp có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất đã gọi tên những doanh nghiệp niêm yết dưới đây:

Financial Large Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2025

● CTG - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)

● MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

● STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)

Non - Financial Large Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2025

● FPT - CTCP FPT (FPT)

● VIC - Tập đoàn VINGROUP (Vingroup)

● VNM - CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mid Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2025

● CTD - CTCP Xây dựng Coteccons (Coteccons)

● DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco)

● DGW - CTCP Thế giới Số (Digiworld)

Small Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2025

● CCL - CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

● CNG - CTCP CNG Việt Nam

● NAF- CTCP Nafoods Group

Ở hạng mục đánh giá IR dành cho các định chế tài chính đã vinh danh hàng loạt doanh nghiệp xuất sắc. Dưới đây là top 3 doanh nghiệp niêm yết được định chế tài chính bình chọn:

Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2025

● CTG - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)

● TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

● VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)

Non - Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2025

● FPT - CTCP FPT (FPT)

● MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động

● VNM - CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mid Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2025

● CTD - CTCP Xây dựng Coteccons (Coteccons)

● DGW - CTCP Thế Giới Số (Digiworld)

● PAN - CTCP Tập đoàn Pan (PAN)

Small Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2025

● CNG - CTCP CNG Việt Nam

● NAF - CTCP Nafoods Group ST8 - CTCP Tập đoàn ST8