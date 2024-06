Khánh thành tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên: Mạng lưới giao thông ĐBSCL kết nối hoàn chỉnh 16/06/2024 11:28

Ngày 16-6, Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh An Giang, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành Dự án xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 (QL91) và tuyến tránh TP Long Xuyên.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành

Công trình vượt nhiều khó khăn để về đích

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo tỉnh An Giang và một số tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu dự lễ khánh thành dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên



Dự án đầu tư xây dựng Tuyến nối QL 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên nằm trong tổng thể quy mô chung của Dự án Kết nối đồng bằng Mekong đi qua huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) và TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) được khởi công vào ngày 18-1-2022.

Dự án có chiều dài tuyến xây dựng mới là 15,3km và đoạn nâng cấp cải tạo QL80 với chiều dài khoảng 2km. Điểm đầu của dự án tại Km7+877,13 kết nối với đường dẫn vào cầu Vàm Cống từ QL80 đến nút giao Lộ Tẻ. Sau đó, vượt QL80 tuyến đi tránh TP Long Xuyên, vượt đường tỉnh 943 và sông Long Xuyên bằng cầu Long Xuyên kết nối về điểm cuối tại Km23+561,22. Vị trí giao với Quốc lộ 91 tại km65+000, thuộc địa phận TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Quy mô dự án đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m bao gồm hai làn xe cơ giới, hai làn xe hỗn hợp và lề đường, vận tốc thiết kế 80 Km/h. Riêng đoạn cải tạo, nâng cấp QL80 hiện hữu đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, vận tốc 60 Km/h (theo TCVN 4054:2005).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết trong quá trình thực hiện dự án, mặc dù gặp một số khó khăn như thiếu vật liệu đắp nền đường (khoảng 1,6 triệu m3 cát); thiếu nguồn cát hạt thô làm lớp đệm cát thoát nước trong xử lý đất yếu, thay đổi điều chỉnh thiết kế cầu để bổ sung đường chui dân sinh dưới cầu… nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và kịp thời của Bộ GTVT, dự án đã về đích thành công.

Dự án Xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên hoàn thành và đưa vào khai thác nhằm từng bước giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đảm bảo giao thông đường bộ thông suốt, liên tục trên QL91 đoạn qua TP Long Xuyên. Từ đó kết nối hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực ĐBSCL.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm

"Dự án còn là một mảnh ghép rất quan trọng để góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện hữu, tạo nền tảng, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh An Giang, TP Cần Thơ nói riêng và khu vực Tây Nam bộ nói chung. Tuyến đường đáp ứng được mong mỏi của người dân, rút ngắn thời di chuyển từ TP Châu Đốc về cầu Vàm Cống còn khoảng 1 giờ so với 2 giờ như hiện nay" - Thứ trưởng Lâm nhấn mạnh.

Giá trị công trình to lớn đối với địa phương và người dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - ông Lê Văn Phước cho biết hệ thống giao thông đường bộ của tỉnh An Giang hiện có Quốc lộ với tổng chiều dài hơn 242 km, đường tỉnh 530 km và hệ thống đường giao thông nông thôn hơn 4.200 km.

Trong đó, QL91 là tuyến đường giao thông độc đạo, nối từ Cần Thơ đi An Giang và qua Campuchia, với vai trò vừa đảm bảo an ninh quốc phòng, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đoạn QL91 qua nội ô TP Long Xuyên đã quá tải, lưu lượng xe qua đoạn đường này tăng cao, thường xuyên gây ùn tắc, mất an toàn giao thông nhất là vào giờ cao điểm và các dịp lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước

"Dự án được hoàn thành, đáp ứng sự kỳ vọng và mong mỏi của nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân tỉnh An Giang. Dự án góp phần rất lớn trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải tỏa sự ùn tắc giao thông đối với tuyến QL91 đoạn qua nội ô thành phố Long Xuyên, tạo thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa.

Ngoài ra, dự án còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển, mở rộng không gian đô thị cho TP Long Xuyên, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mời gọi đầu tư của tỉnh trong thời gian tới" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kiến nghị Bộ trưởng Bộ GTVT tiếp tục quan tâm, xem xét hỗ trợ đầu tư bổ sung một số hạng mục của dự án nhằm nâng cao chất lượng và tăng cường tính ổn định của công trình.

Qua đó đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trong quá trình khai thác sử dụng lâu dài, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án.

Tuyến nối quốc 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên

Bà Hồ Thị Linh (38 tuổi) người dân sống gần tuyến đường cho biết rất vui mừng khi tuyến tránh Long Xuyên được đưa vào sử dụng, thỏa niềm mong ước của người dân hơn 20 năm qua.

Tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên đáp ứng mong mỏi của người dân hơn 20 năm qua

"Tuyến quốc lộ đoạn qua TP Long Xuyên trước nay bị kẹt xe thường xuyên. Nay có tuyến này giao thông sẽ thuận lợi hơn. Từ ngày có tuyến khu vực này sôi động hơn nhiều, trước đây chỉ toàn đồng ruộng thôi. Bà con ở đây rất phấn khởi khi tuyến hoàn thiện” - bà Linh chia sẻ và cho biết đang chuẩn bị mở cửa hàng tại đây