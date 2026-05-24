Khen thưởng nữ sinh được đại học top đầu của Mỹ trao học bổng gần 11 tỉ đồng 24/05/2026 08:37

(PLO)- Ngoài giành học bổng gần 11 tỉ đồng từ Haverford College, nữ sinh tỉnh Lâm Đồng còn chinh phục 5 đại học khác ở Mỹ với mỗi suất học bổng 6 tỉ đồng.

Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng vừa đồng loạt trình UBND tỉnh đề nghị khen thưởng em Nguyễn Hà Phương, nữ sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh (Đắk Nông) sau khi nữ sinh này xuất sắc giành học bổng toàn phần trị giá gần 11 tỉ đồng từ Haverford College (Hoa Kỳ).

Nữ sinh Nguyễn Hà Phương.

Giữa thời điểm cuối năm học, câu chuyện của Nguyễn Hà Phương đang tạo nên niềm tự hào đặc biệt không chỉ với ngành giáo dục Lâm Đồng mà còn với nhiều phụ huynh, học sinh trên cả nước.

Không đơn thuần là một suất học bổng du học, hành trình của Hà Phương giống như bức chân dung tiêu biểu của một thế hệ học sinh Việt Nam mới: Học giỏi, ngoại ngữ xuất sắc, giàu trải nghiệm, biết sống vì cộng đồng và đủ bản lĩnh để bước vào những môi trường giáo dục hàng đầu thế giới.

Hồ sơ “khủng” của nữ sinh chuyên Anh

Điều khiến nhiều người ấn tượng ở Hà Phương không chỉ nằm ở con số gần 11 tỉ đồng học bổng, mà còn ở một hồ sơ học thuật gần như toàn diện.

Nữ sinh sở hữu IELTS 8.0, SAT 1540/1600, mức điểm thuộc nhóm rất cao trong các hồ sơ xét tuyển đại học Mỹ, cùng GPA duy trì xuất sắc nhiều năm liền. Em từng giành giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh, là thành viên đội tuyển quốc gia môn tiếng Anh của tỉnh từ năm lớp 10 và đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương.

Nhưng điều làm hồ sơ của Hà Phương nổi bật hơn nhiều ứng viên khác lại nằm ở chiều sâu trải nghiệm. Em không chỉ học giỏi mà còn chơi thể thao xuất sắc với hàng loạt giải cầu lông cấp tỉnh, tham gia nghiên cứu khoa học, viết sách thiếu nhi, làm thiện nguyện và đồng sáng lập nhiều dự án cộng đồng.

Đặc biệt, dự án bảo tồn trò chơi dân gian mà Hà Phương tham gia đã nhận giải thưởng “One to Watch Award” tại Responsible Tourism Awards in Southeast Asia 2025 – một giải thưởng quốc tế về du lịch có trách nhiệm khu vực Đông Nam Á.

Hà Phương được đánh giá là học sinh giỏi toàn diện.

Trong mắt nhiều chuyên gia tuyển sinh quốc tế, đây chính là điều tạo nên “DNA khác biệt” của hồ sơ: một học sinh không chỉ biết học để đạt điểm cao, mà còn biết tạo ra giá trị xã hội thực sự.

Haverford College – top 20 Hoa Kỳ

Ngôi trường trao học bổng toàn phần cho Hà Phương là Haverford College, một trong những trường đại học khai phóng (liberal arts college) danh giá của Hoa Kỳ.

Theo nhiều bảng xếp hạng giáo dục uy tín, Haverford thường xuyên nằm trong nhóm khoảng top 20 đại học khai phóng tốt nhất nước Mỹ. Trường nổi tiếng với quy mô tinh gọn, tỉ lệ sinh viên/giảng viên rất thấp, môi trường học thuật chuyên sâu và triết lý giáo dục đề cao tư duy phản biện, nghiên cứu độc lập và trách nhiệm xã hội.

Haverford đặc biệt mạnh ở các lĩnh vực khoa học xã hội, kinh tế, chính trị, ngôn ngữ, nghiên cứu liên ngành và đào tạo kỹ năng lãnh đạo toàn cầu. Đây cũng là nơi có tỷ lệ sinh viên tiếp tục học lên bậc cao học và tiến sĩ thuộc nhóm cao hàng đầu nước Mỹ.

Ngoài Haverford, Phương còn chinh phục 5 trường đại học danh tiếng khác ở Mỹ gồm Lafayette, Franklin & Marshall, Trinity, Furman và Rhodes với tổng trị giá mỗi suất trên 6 tỷ đồng. Đặc biệt, chương trình Dyer Fellowship tại Lafayette là nơi chỉ dành cho 10 sinh viên xuất sắc nhất, khẳng định tư duy thủ lĩnh của em.

Từ suất học bổng đến cánh cửa “công dân toàn cầu”

Thành công của Hà Phương phản ánh rất rõ xu hướng tuyển sinh mới của các đại học Mỹ: họ không còn tìm kiếm những “cỗ máy điểm số”, mà ưu tiên những người trẻ có cá tính, bản sắc, khả năng lãnh đạo và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Một hồ sơ như Hà Phương hội tụ khá đầy đủ những yếu tố mà các trường top đầu thế giới đánh giá cao: Học thuật mạnh, ngoại ngữ xuất sắc, hoạt động xã hội bền bỉ, tư duy độc lập và khả năng kể câu chuyện cá nhân đầy cảm hứng.

Tuy nhiên, học bổng lớn mới chỉ là cánh cửa đầu tiên. Con đường phía trước của Hà Phương sẽ còn rất dài và nhiều thử thách.

Hà Phương và cô giáo chủ nhiệm.

Theo các chuyên gia du học, để thực sự trở thành người giỏi trong môi trường quốc tế, Hà Phương cần tiếp tục rèn luyện ba yếu tố quan trọng: năng lực nghiên cứu chuyên sâu, khả năng thích nghi đa văn hóa và tư duy tạo ảnh hưởng toàn cầu.

Bởi tại những trường như Haverford, sinh viên không chỉ học kiến thức mà còn phải học cách tranh luận, phản biện, tự nghiên cứu, xây dựng mạng lưới học thuật và tạo ra các dự án có giá trị xã hội thực tế.

Điều đáng quý là ở Hà Phương đã sớm xuất hiện tinh thần ấy một người trẻ luôn muốn học hỏi, muốn đi xa nhưng vẫn mang theo tình yêu văn hóa Việt Nam và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

Chuyến bay đến Pennsylvania sắp tới không chỉ chở theo một nữ sinh 18 tuổi cùng những tấm bằng khen mà còn chở theo niềm tự hào của Lâm Đồng và giấc mơ của một thế hệ trẻ Việt Nam dám dấn thân để trở thành công dân toàn cầu mang tâm hồn thuần Việt.