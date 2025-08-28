Khởi tố 6 bị can liên quan vụ sập mái hội trường ở tỉnh Hậu Giang cũ 28/08/2025 12:59

(PLO)- Liên quan vụ sập mái hội trường xảy ra hồi năm 2019 ở tỉnh Hậu Giang cũ, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố sáu bị can để điều tra tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 28-8, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang thụ lý vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là xã Châu Thành, TP Cần Thơ).

Theo đó, Công an đã khởi tố Huỳnh Mỹ Tính, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Tô Trí Hóa, cựu Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện và bốn Giám đốc các công ty là đơn vị thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công, gồm: Nguyễn Văn Thọ, Trương Hồng Phong, Võ Vương Linh, Bồ Văn Trong cùng về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Video: Hiện trường vụ sập mái hội trường 250 chỗ ngồi thuộc UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ.

﻿ ﻿ ﻿ Hiện trường vụ sập mái hội trường 250 chỗ ngồi thuộc UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là xã Châu Thành, TP Cần Thơ). Ảnh: CHÂU ANH

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã có văn bản gửi UBND xã Châu Thành đề nghị phân công người tham tố tụng với tư cách là bị hại. Cạnh đó, cho ý kiến về việc có yêu cầu gì về phần trách nhiệm dân sự hay không, có yêu cầu xử lý như thế nào đối với các bị can hay không?

Thông tin ban đầu, công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ) có tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huỳnh Trân, với tổng giá trị gói thầu hơn 9,4 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng; cổng - hàng rào; khối hội trường 250 chỗ; khối trụ sở khu hành chính; nhà xe - cột cờ; sân đường - cây xanh; thoát nước…

Công trình bắt đầu thi công ngày 19-4-2017, đến ngày 30-11-2018 hoàn thành và đến ngày 20-12-2018, bàn giao cho UBND thị trấn Ngã Sáu đưa vào sử dụng.

Ngày 10-8-2019, UBND thị trấn Ngã Sáu dự định sử dụng hội trường để tiến hành đại hội chi bộ ấp Đông Mỹ. Tuy nhiên, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị thì hệ thống mái ngói của hạng mục hội trường 250 chỗ bị sụp đổ, làm thiệt hại hoàn toàn kết cấu mái của hội trường, may mắn không gây thiệt hại về người.