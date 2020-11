10 tháng năm 2020, TKV đạt doanh thu hơn 100.400 tỉ đồng

Tập đoàn Công nghiệp – Than khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 11-2020. Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến tháng 10-2020.



Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, trong tháng 10, sản lượng than nguyên khai sản xuất toàn tập đoàn đạt 3,03 triệu tấn. Khối lượng đất bóc đạt 15,36 triệu m3. Đào lò 22.865 mét. Sản xuất Alumin đạt 110.000 tấn. Sản xuất và tiêu thụ điện 774 triệu kWh.

TKV đạt nhiều kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong 10 tháng qua.



Lũy kế 10 tháng, sản lượng than nguyên khai sản xuất toàn tập đoàn là 32,78 triệu tấn, đạt 81% kế hoạch năm. Than tiêu thụ 35 triệu tấn. Các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt kế hoạch. Doanh thu toàn tập đoàn đạt 100.460 tỉ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 17.200 tỉ đồng, đạt 92 % kế hoạch và tăng 15 % so với cùng kỳ. Tiền lương bình quân của cán bộ, nhân viên đạt 12,42 triệu đồng/tháng.

Triển khai nhiệm vụ tháng 11, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, đây là tháng diễn ra nhiều sự kiện ý nghĩa với ngành than - khoáng sản: Kỷ niệm 180 năm ngày khai thác tấn than đầu tiên, 84 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than, Đại hội Thi đua yêu nước TKV lần thứ V. Tổng Giám đốc đề nghị toàn tập đoàn thi đua lao động sản xuất, lập nhiều thành tích thiết thực.

Đối với khối sản xuất than, ông Hải yêu cầu điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ than, nhất là than chất lượng cao. Phấn đấu than nguyên khai sản xuất trong tháng đạt 3 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 3,4 triệu tấn.

Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải quán triệt các đơn vị tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ưu tiên chăm lo đời sống người lao động và tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thiên tai lũ lụt.

Trước tình hình mưa bão năm nay diễn biến phức tạp, tập đoàn yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai biện pháp phòng chống, xử lý dứt điểm các công trình bờ chắn tường bao, có phương án che chắn than đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Đặc biệt, các đơn vị triển khai nghiêm túc chỉ thị số của Tổng Giám đốc TKV về tăng cường công tác an toàn trong quý IV-2020. Tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên...