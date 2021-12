TKV vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất kinh doanh tháng 12-2021.



Theo đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2021 của Tập đoàn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản lượng than nguyên khai đạt 3,09 triệu tấn, tiêu thụ 4,1 triệu tấn; bóc 16,6 triệu m3 đất đá; đào 22.944 mét lò; sản xuất Alumin quy đổi đạt 129.000 tấn, tiêu thụ 158.660 tấn; sản xuất 9.100 tấn tinh quặng đồng, 2.270 tấn đồng tấm; sản xuất và tiêu thụ điện đạt 961 triệu kWh…

Tính đến hết 11 tháng, toàn tập đoàn sản xuất 35,88 triệu tấn than nguyên khai, đạt 93% kế hoạch năm (KHN), tiêu thụ 41 triệu tấn bằng 98 % KHN; đào lò đạt 230.189 m bằng 91% KHN; sản xuất Alumin quy đổi 1,34 triệu tấn đạt 103% KHN; tinh quặng đồng 94,8 ngàn tấn, đạt 95% KHN; sản xuất 9,67 tỉ kWh điện, đạt 98% KHN…

Doanh thu toàn tập đoàn ước đạt hơn 120.000 tỉ đồng, đạt 97% KHN, bằng 108% so với cùng kỳ 2020; nộp ngân sách Nhà nước hơn 17.000 tit đồng, đạt 95% so với KHN; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động với tiền lương bình quân 12,85 triệu đồng/người-tháng. Các đơn vị trong toàn tập đoàn nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TKV.

Theo kế hoạch, tháng 12/2021, Tập đoàn sản xuất 3 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4 triệu tấn; bóc đất đá 20 triệu m3, đào tổng số 22.700 mét lò; sản xuất 108.000 tấn Alumina; 9.300 tấn tinh quặng đồng, đồng tấm 2.700 tấn; sản xuất điện 950 triệu Kwh,..

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải chủ trì hội nghị trực tuyến sản xuất kinh doanh tháng 12.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, tháng 11 tiếp tục là một tháng thành công của TKV. Đặc biệt, TKV đã tổ chức thành công sự kiện gặp mặt kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12-11 (1936-2021), để lại dấu ấn tốt đẹp đối với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các thế hệ lãnh đạo ngành Than, bạn hàng và đối tác... Bên cạnh đó, tập đoàn đã thực hiện thành công mục tiêu kép, vượt qua những khó khăn ảnh hưởng của dịch bệnh, duy trì hiệu quả hoạt động SXKD và có tốc độ tăng trưởng bình quân cao từ 5-8%. Mặc dù đã xuất hiện các trường hợp F0 tại một số đơn vị trực thuộc TKV nhưng với tinh thần chủ động và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nên không làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động.

Bước sang tháng 12 -2021, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải đề nghị, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch trong trạng thái mới, chuẩn bị sẵn sàng, chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra. Đối với khối điện: cần đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc của Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả, hoàn thành xong trong năm 2021; khởi động triển khai dự án nhiệt điện Na Dương II theo đúng tinh thần chỉ đạo của HĐTV và lãnh đạo Tập đoàn; tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp tối ưu nâng cao chất lượng than đầu vào cho Nhiệt điện Na Dương I.

Với khối khoáng sản: rà soát, bám sát quy hoạch để triển khai các phần việc liên quan trong năm 2022; tập trung tháo gỡ, giải quyết các vấn đề liên quan đến một số dự án trọng điểm theo đúng quy định; tiếp tục tháo gỡ cho các đơn vị còn khó khăn; bám sát triển khai dự án đất hiếm tại Lai Châu.

Đối với khối than: triển khai rà soát nhu cầu tiêu thụ than chất lượng cao và xây dựng kế hoạch chế biến dài hạn sản phẩm than chất lượng cao; rà soát lựa chọn giải pháp kế hoạch cung ứng, nhập khẩu, pha trộn một số chủng loại than có nhu cầu cao...

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của TKV đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.



Năm 2022, dự báo tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, Tổng Giám đốc đề nghị các Ban liên quan cùng với các đơn vị thành viên rà soát, lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ phù hợp; đảm bảo đủ nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế cho hoạt động SXKD năm 2022. Phát huy hiệu quả phối hợp giữa Đảng uỷ Tập đoàn và Đảng ủy Than Quảng Ninh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát; tiếp tục thúc đẩy mạnh triển khai công tác chuyển đổi số…