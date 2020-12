11 tháng, TKV lãi 2.000 tỉ, nộp ngân sách 17.220 tỉ đồng

Ngày 1-12, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 12 tại điểm cầu Hà Nội và Quảng Ninh.

Theo đó, tháng 11, các chỉ tiêu sản xuất của TKV cơ bản hoàn thành. Trong đó, khối khoáng sản, điện lực hoàn thành vượt kế hoạch, riêng khối than đạt thấp. Sản lượng than nguyên khai sản xuất tháng 11 đạt 3,03 triệu tấn. Sản xuất Alumin đạt 108.000 tấn, tiêu thụ 190.953 tấn, đạt 14,7 % kế hoạch năm. Sản xuất đồng tấm 1.150 tấn, kẽm thỏi 940 tấn, phôi thép 20.000 tấn. Sản xuất và tiêu thụ điện: 932 triệu kWh, đạt 9,5 % kế hoạch.

Tính chung 11 tháng, tập đoàn đã sản xuất 35,9 triệu tấn than. Than tiêu thụ đạt 37,38 triệu tấn. Trong đó, than tiêu thụ trong nước đạt 36,69 triệu tấn. Sản xuất Alumin quy đổi 1,29 triệu tấn, đạt 99% kế hoạch năm và bằng 103% so cùng kỳ năm 2019. Sản xuất điện 9,65 tỉ kWh, đạt 99% kế hoạch năm và bằng 109% so cùng kỳ.

Doanh thu toàn tập đoàn 11 tháng ước đạt 108.973 tỉ đồng. Lợi nhuận ước đạt trên 2.000 tỉ đồng. Đáng chú ý, 11 tháng, TKV nộp ngân sách Nhà nước 17.220 tỉ đồng, đạt 92% kế hoạch và tăng 15% so với cùng kỳ. Tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng.

Đây là kết quả của sự cố gắng nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của tập đoàn và sự quyết liệt triển khai của các đơn vị trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tăng trưởng điện năm 2020 đạt thấp, kéo theo nhu cầu than tiêu thụ giảm mạnh.

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, trong tháng 12, tập đoàn sẽ tập trung điều hành tăng sản lượng than tiêu thụ, chú trọng đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh các chỉ tiêu kỹ thuật, bóc xúc đất đá, đào lò, chuẩn bị diện sản xuất năm 2021.

Tổng Giám đốc TKV cũng đề nghị Công đoàn TKV và các đơn vị triển khai tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2021; Đồng thời sớm xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu cho người lao động. Ngoài ra, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự và tài nguyên trong ranh giới mỏ.