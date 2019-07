113 thương nhân Trung Quốc giao dịch hàng cấm trên Lazada

Sáng 22-7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ sáu tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, Sở công thương TP.HCM cho biết: Sau khi nhận được văn bản của Văn phòng UBND TP.HCM đề nghị Sở chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Cục quản lí thị trường… kiểm tra thông tin về báo chí phản ảnh sản phẩm thiết bị lắp ráp súng rao bán trên Lazada, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra.

Qua các thông tin tài liệu do doanh nghiệp cung cấp, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận các loại thiết bị nguy hại mà báo chí phản ảnh được bán trên website Lazada do công ty TNHH Recess, giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 5-6-2009, đăng kí thay đổi lần thứ 17 ngày 21-6-2018 thiết lập điều hành.

Theo báo cáo và chứng từ do Công ty TNHH Recess cung cấp kinh doanh thiết bị lắp ráp súng trên website www.lazada.vn có 125 giao dịch được các thành viên đăng kí trên Lazada mua thành công 69 loại sản phẩn với các nhà cung cấp từ Trung Quốc và Việt Nam. Trong đó có 12 giao dịch do hai thương nhân đăng kí kinh doanh tại Bình Dương và Hà Nội thực hiện. 113 giao dịch do thương nhân tại Trung Quốc kinh doanh.



Ông Nguyễn Phương Đông, Phó giám đốc Sở công thương TP.HCM

Với các sản phẩm được giao dịch thành công này, Đoàn kiểm tra không thể xác định đặc tính kỹ thuật công dụng của sản phẩm mang tính chất nguy hiểm như thế nào. Do đó không đủ chức năng xem xét. Người bán cũng không cung cấp đầy đủ thông tin và đặc tính chi tiết của sản phẩm, nguồn gốc sản phẩm không xác định được. Đồng thời ban quản lí website www.lazada đã xóa khỏi webiste tất cả các thông tin của sản phẩm này.



Qua kiểm tra, Đoàn cũng ghi nhận công ty TNHH Rescess và các thương nhân trên sàn giao dịch thương mại điện tử có dấu hiệu vi phạm một số quy định trong hoạt động xúc tiến thương mại kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc trên website. Từ đó ảnh hưởng đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở công thương TP.HCM đã giao Thanh tra Sở tiếp tục xem xét và xử lí các hành vi vi phạm theo quy định. Đồng thời chuyển Cục quản lí thị trường thành phố kiểm tra nguồn gốc của các sản phẩm do doanh nghiệp này đang kinh doanh… để có biện pháp xử lí theo quy định.