2 người phụ nữ trúng Vietlott hơn 91 tỷ đồng

Ngày 8-7, tại Long An, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao giải cho hai người chơi nữ là chị H và chị N cùng trúng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ 601 giá trị hơn 91 tỷ đồng, mỗi người lĩnh hơn 45,6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hải Thoại, Giám đốc Vietlott chi nhánh Cần Thơ cho biết, đây là lần đầu tiên có hai nữ may mắn trúng cùng một giải thưởng và là lần đầu tiên hai chi nhánh TP.HCM và Cần Thơ cùng trao giải một kỳ quay số.

Bà H, làm kế toán tại một công ty in cho biết bà mua Jackpot sản phẩm Mega 6/45 tại quận 7, TP.HCM vào chiều ngày 19-6. "Lâu lâu tôi mới mua chứ không thường xuyên. Khi biết mình trúng giải tôi cũng không dám tin, không nghĩ là con số chính xác nên nhờ người thân trong gia đình cùng kiểm tra. Tôi sẽ dùng số tiền này làm từ thiện cùng nhiều việc khác”, bà H chia sẻ.



Bà N (bên phải) tại lễ trao thưởng đã tặng hai căn nhà tình thương trị giá 100 triệu đồng cho tỉnh Long An

Trong khi đó, bà N quê quán tại thành phố Tân An, tỉnh Long An hiện sinh sống tại TP.HCM kể: Ngày 19-6 khi cùng chồng đi chơi ở Long An thì thấy biển hiệu của điểm bán Vietlott ghé đến mua sản phẩm Mega.

“Tôi không biết dò số, chỉ có chồng biết và tối 19-6 khi biết tin trúng giải cũng lo lắng, không biết thật không. Đến nay 20 ngày sau mới đi nhận giải”, bà N kể.

Theo quy định của Bộ Tài chính, người chơi có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương phát hành vé trúng thưởng ngay sau khi lĩnh thưởng, với thuế suất 10% cho phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng.

Như vậy bà H và bà N lần lượt nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách TP.HCM và tỉnh Long An mỗi nơi hơn 4,5 tỷ đồng.